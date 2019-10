Ha most nyer, dobogós helyen fog állni a DAB

Az igencsak szívós Hokiklub elleni siker biztató lehet, s a következő három pont reményében a fővárosba, egészen pontosan Újpestre látogatnak a Dunaújvárosi Acélbikák a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.

Újabb budapesti gárda ellen csúsznak ki a jégre a Duna-partiak, most azonban nem otthoni környezetben kell tovább járniuk a helyes úton, ezúttal az Újpesti Jégcsarnokba megy bizonyítani Miroslav Ihnacak gárdája. Erre minden esélyük meg is van, hiszen a tabellán előkelőbb pozícióban vannak, mint lila-fehér ellenfelük (4. DAB, 6. UTE) még úgy is, hogy ők játszották a legkevesebb meccset az egész sorozatot figyelembe véve.

Az előttük lévő három dobogósnál (Csíkszereda, FTC, Brassó – a szerk.) legalább két mérkőzéssel kevesebb van a korcsolyájukban, mégis csupán két pont a hátrányuk a harmadik helyezett Brassóval szemben. Tovább böngészve az alapszakasz eddig lejátszott meccseit, minden tekintetben az újvárosiak a mérkőzés esélyesei, s amiből ez tisztán meg is mutatkozik, az a gólkülönbség: míg előbbieknek ez a szám +13 – és ezzel a liga harmadik leghatékonyabb csapata e tekintetben – , addig az Újpesti Torna Egylet mellett itt –2 áll, magyarán több gólt kaptak, mint amennyit lőttek.

Ugyanakkor figyelnie kell a piros mezeseknek is, mégpedig a létszámfölényes szituációknál: említést tettem egy hete a Fehérvári Titánok UTE elleni találkozójánál – s az bizonyítást is nyert – a fővárosiak kiváló emberhátrányos támadásaira. A statisztika szerint ebben kiemelkednek az újpestiek, 4 góllal a másodikak a liga ezen mutatójában, s az sem segít Miroslav Ihnacak fiainak, hogy az ilyen helyzeteknél viszont ők rendre a rövidebbet szokták húzni. A Bikák hálójában kötött ki eddig legtöbbször a szezon során a korong akkor, ha egy emberrel többen voltak a jé­gen, s ez némi aggódásra adhat okot a vendégvédekezés szempontjából.

A lila-fehérek játékából való sikeres felkészülés most akár 6 pontot is érhet, hiszen jövő héten percre pontosan ugyanakkor találkozik majd a két alakulat egymással újfent, ám akkor a helyszín Újváros lesz, s emiatt valószínűleg az egy könnyebb meccsnek ígérkezhet a Duna-mentiek számára. Nem is lesz a két UTE-találkozó között fellépése az Acélbikáknak, így pihenten várhatják majd őket a Dunaújvárosi Jégcsarnokban – ám előbb idegenben kell túllépniük Baróti Zsolt és Virág Csaba gárdáján 18 órakor a Újpesti Jégcsarnokban.