Ha dupláz, Nikolics százados lesz

Sporttörténeti pillanat lesz szombaton 19 óra 30 perckor, hiszen először vív élvonalbeli mérkőzést a koronázóvárosban a Budafoki MTE. A Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 14. fordulójában látja vendégül a Promontor utcaiakat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

13 forduló után, no és persze a csapatok mutatott arcára pillantva úgy tűnik, eldőlt a bajnoki cím sorsa. A Ferencváros még ha nem is mutat be világraszóló focit, mégis hozza meccseit, míg az első számú üldöző hullámzó formával rukkol elő. A Mol Fehérvár FC ugyan még mindig második a tabellán 22 pontjával, de már hét egységgel marad el az egy meccsel kevesebbet letudó Fradi mögött… Márpedig hiába is találna vissza a Vidi a diadalok útjára, s hiába is nyerné sorozatban minden meccsét a bajnokság végéig, az FTC aligha bukik annyit, hogy be lehessen fogni. Bár a magyar élvonalban bármi megtörténhet, még az is, hogy az újonc Budafoki MTE akár a dobogó gondolatával is kacérkodjon. A korábbi fehérvári közönségkedvenc, az NB I.-es játékossá a Vidiben váló Csizmadia Csaba irányításával a forduló előtt hetedik volt a tabellán a Promontor utcai egylet, de tanyáztak már feljebb is a kulturált futballt játszó piros-feketék.

A Mol Fehérvár FC Nego duplájával, valamint Petrjak és Nikolics Nemanja találatával 4-1-re nyert a két alakulat első élvonalbeli összecsapásán, s a fehérváriak támadója most is győzelemben reménykedik. – Három mérkőzés van hátra, mindegyiket meg kell nyerni – utalt a Budafok, Puskás, Kisvárda sorozatra a fehérváriak mezében eddig 98 gólt jegyző Nikolics Nemanja. – Jó csapat a Budafok, annak ellenére, hogy most jutottak fel az NB I.-be, szép focit mutatnak be, a tabellán is jól állnak, biztos, hogy több önbizalmuk van, mint akkor, amikor először találkoztunk velük. Ki kell javítanunk a hibáinkat, melyekkel saját magunkat sodortuk nehéz helyzetbe. Fontos pontokat veszítettünk, s ez nem jó. Nagyon fontos, hogy a szünet előtt megszerezzük mind a 9 pontot, s majd meglátjuk, mennyire tudjuk megközelíteni a Ferencvárost. Most is úgy készülünk, hogy gólokat szeretnénk rúgni. Nem titok, hogy nagyon örülnék, ha a Mol Aréna Sóstóban szerezném a 100. Vidi-gólomat. Akár már szombat este. De ennél is fontosabb, hogy visszatérjünk a helyes útra, s azt a játékot hozzuk, amit a ZTE vagy a Diósgyőr ellen. Ha bajnok akar lenni egy csapat, nem szabad, hogy ilyen hullámzó teljesítményt produkáljon. Támadó focit és magabiztos győzelmet várok a csapattól, de ezért nagyon sokat kell tenni a pályán.