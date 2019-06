Gyulai Memorial: ismét sztárok hada jön a Bregyó közbe

Ha július, akkor Gyulai Memorial. A jegyértékesítést már megkezdték a nemzetközileg is magasan rangsorolt atlétikai versenyre, s a dobószámok résztvevőit is nyilvánosságra hozták.

A legenda folytatódik, elsőként a dobókról rántották le a leplet a július 9-én megrendezésre kerülő Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat illetően. Egy biztos: a lista idén is ütősre sikeredett.

Tudniillik férfi kalapácsvetésben újfent tiszteletét teszi Fehérváron a lengyel Pawel Fajdek, aki nemcsak háromszoros vb-győztes, de a koronázóvárosi viadalon is ugyanennyiszer diadalmaskodott, sőt, a Memorial versenycsúcsa is az ő nevéhez fűződik. Faj­dek dolgát honfitársa, az Európa-bajnok Wojciech Nowicki keserítheti meg, de itt lesz még az olimpiai aranyérmes tadzsik Dilshod Nazarov is. Hazánkat a felnőtt Eb-bronzérmes, utánpótlás világbajnok Halász Bence képviseli.

A férfi diszkoszvetőknél számíthatunk a 40 éves Kővágó Zoltán jelenlétére, aki az athéni olimpiáról hozott nekünk egy bronzot, valamint itt lesz tanítványa, Huszák János is, hogy megküzdjön a világ legjobbjaként számon tartott litván Andrius Gudziusszal, vagy a Dohában 70 méter fölé kúszó svéd Daniel Stahllal, és az amerikai Mason Finley-vel, illetve a tavalyi nyertes jamaikai Fedrick Dacresszal.

A női súlylökőknél indul az olimpiai harmadik, fedettpályás világbajnok Márton Anita, aki 2018-ban sérülés miatt maradt távol a Bregyótól.

A kalapácsvető hölgyeknél jön a jövő reménységeként aposztrofált Gyurátz Réka, hogy ölre menjen az ötszörös Gyulai-győztes lengyel Anita Włodarczykkal, a kínai Vang Csenggel és a szintén lengyel Malwina Kopronnal.