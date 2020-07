Győztesen debütált a padon

A PAFC II. első, míg az Iváncsa KSE harmadik felkészülési mérkőzését vívta idén nyáron.

Puskás Akadémia FC II.–STK Somorja 5-1 (2-0)

Pancho Aréna, edzőpálya.

PAFC II.: Molnár – Hosszú, Papp K., Mayer, Körmendi – Vizler, Sipos G., Ominger, Kalmár – Magasföldi, Corbu. Csereként pályára lépett: Pataki M., Berekali, Kocsis B., Godányi, Nagy Z., Gazdag V., Alaxai, Kocsis D., Gruber. Vezetőedző: Nagy Ádám.

Somorja: Bubák – Kostas, Marič-Bjekič, Pančík, Mendez, Baez, Nagy P., Veselovský, Čunta, Rymarenko, Leginius. Cserék: Slobodník, Mezovský, Oláry, Jančo, Kovač, Méry, Fujak. Vezetőedző: Ján Blaháč.

Kiválóan indult Nagy Ádám és a második számú felcsúti gárda együttműködése, miután az U17-es válogatotthoz visszatérő Szélesi Zoltánt váltó ifjú szakember vezetésével egy ötöst gurítottak ellenfelüknek. Tették mindezt úgy, hogy a szlovák másodosztály 12. helyén záró Somorja volt az ellenfél, így az osztálykülönbséget is el kellett tüntetni a pályán.

– Remek megmérettetésen vagyunk túl, nagyon jó csapat ellen futballoztunk. Már az első felkészülési mérkőzésen kellő erőbedobással játszottunk. Az első félidőben azt láttuk a pályán, amit a szakmai stábbal szerettünk volna. Örülök, hogy a második fél­időben több fiatalnak is lehetőséget tudtunk adni. Öt gólt szereztünk, de ebből nem szabad messzemenő következtetést levonni, mert nem volt könnyű meccs. Voltak olyan szituációk, amikor szerencsésen jöttünk ki a dolgokból, de ez a mai találkozó jó alapja lehet annak a munkának, amit hétfőn elkezdtünk – értékelt Nagy Ádám a találkozót követően.

Ceglédi VSE–Iváncsa KSE 0-1 (0-1)

Iváncsa: Ordasi – Szauter, Aradi, Varga, Fekecs, Domokos, Pribék, Szellák, Tóth, Nicsenko, Balogh. Cserék: Prokop, Madarász, Csaba, Schnierer, Lakakisz, Greksa, Gere. Vezetőedző: Domján Attila.

Legutóbb a Mol Fehérvár FC II. ellen 1-1-es döntetlent játszott, szombaton pedig már az NB III. Keleti csoport 3. helyén záró Ceglédet győzte le az Iváncsa.

– Szerdán a Vidi II. ellen komoly terhelés után játszottunk, ami meg is látszott a teljesítményünkön, míg most visszább vettünk, és a támadások befejezésére koncentráltunk edzéseken. Kifejezetten jól mozgott a csapat, még minket is meglepett, hogy ahhoz képest, hogy hol tartunk a felkészülésben, milyen frissek tudtunk lenni. Az utolsó 30 méteren sorra rossz döntéseket hoztunk, ezért is tudtunk csak egy góllal nyerni, de az összkép mindenképp pozitív.