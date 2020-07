Győztek a strandon a martonvásári kézisek

Forró a homok a hűsítő Velencei-tó partján. A hétvégén Gárdonyban randevúztak az amatőr megyei kézisek, akik a strandkézilabdában mutathatták meg tehetségüket.

– Megfordultak a szerepek a Homokban szárnyaló nevezetű kupán – kezdte értékelését Kurán István, a férfi mezőny győztes csapata, a Martonvásári KSE edzője, aki versenybíróként is segítette a torna lebonyolítását.

– Zömében amatőr játékosok léptek a homokba, akik között akadt egy-két ügyesebb kezű is. Jó volt látni, hogy mennyire élvezték. Nagy köszönet illeti a Fejér Megyei Kézilabda Szövetséget, a kiváló szervezésért, és hogy lehetőséget biztosítottak a hobbijátékosoknak – akik eddig többnyire a lelátóról követték a strandkézilabda küzdelmeit –, hogy megmutathassák magukat, és a saját bőrükön is megtapasztalják ennek a sportágnak a szépségét – tette hozzá, majd a részletekre is kitért.

– A fiúknál elég kiegyensúlyozott volt a mezőny, nagy küzdelem zajlott, ahogy a pontszámok is jól mutatják: a nap végére, a két körmérkőzést követően holtverseny alakult ki, három négypontos csapat is volt, ahol a több szettgyőzelem döntött. Ezúttal ez nekünk kedvezett. A fehérváriak lettek a másodikak, míg a sárbogárdiak a harmadikak. Nagy gratuláció a csapatom játékosainak, hogy ilyen jól teljesítettek. Minden pontnak nagy jelentősége volt a körbeverések miatt. Külön kiemelném a hálóőrünket, Erdélyi Mihályt, aki a torna legjobb kapusa lett.

Végül elmondta, hogy a torna egy kitűnő ráhangolódás volt a felkészülési időszakra.

– A kupa remek lehetőséget teremtett minden megyei kézilabdázóknak, hogy a pandémia után újra találkozzanak. Ez egy nagyon jól szervezett esemény volt! Bízunk benne, hogy augusztus 20-án, a Szent István Kupa, amelynek Dunaújváros ad otthont, hasonlóan izgalmasan alakul, akár még több résztvevővel!