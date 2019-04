Győzött, és fellépett a dobogóra a PAFC II

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a Puskás II és az Iváncsa három, míg a Dunaújváros egy ponttal gazdagodott.

Nyugati csoport

Puskás Akadémia FC II–MOL Vidi FC II 3-1 (3-0)

Puskás II: Varga Á. – Radó D. (Papp K., 79.), Papp M., Kovács T. – Sipos (Vörös, 83.), Radics – Major G., Mim (László, 62.), Kocsis – Tamás N., Taylor. Edző: Visinka Ede.

Vidi II: Németh – Campins, Tamás O., Mocsi, Zeke – Berecz, Tarnóczi – Pratsler (Pápai, 72.), E. Hadzic (Major M., 86.), Szabó B. – Galacs (Horváth B., 61.). Edző: Tímár Krisztián.

Gól: Taylor (25.), Mim (31.), Kovács T. (40.) ill. Berecz (60.)

A tizenkét forduló óta veretlen felcsútiak a szél támogatásának köszönhetően már az első félidőben megpróbálták eldönteni a három pont sorsát. A játékrész derekán az addig több ígéretes támadást is vezető vendégek egy labdavesztést követően hátrányba is kerültek, Taylor mattolta Némethet, 1-0. Ezt követően a fehérvári hálóőr hiába mutatott be több hatalmas bravúrt, egy sarokrúgásból Mim érintés nélkül tekert a hálóba, 2-0. Nem sokkal később Németh tenyerelt a felső lécre egy távoli pontrúgást, a kipattanóra azonban Kovács csapott le, 3-0.

A térfélcsere után már a piros mezeseket támogatta a szél, Tímár Krisztián tanítványainak erejéből azonban csak a szépítésre futotta: Galacs harcolt ki büntetőt, melyet az első csapatból visszajátszó Berecz először kihagyott, majd a megismételt tizenegyest magabiztosan értékesítette, 3-1.

Közép csoport

Iváncsa KSE–Hódmezővásárhelyi FC 2-1 (1-0)

Gól: Balogh L. (40.), Aradi (91.), ill. Csordás (76.)

Sokáig úgy tűnt, hogy a középmezőnyhöz tartozó iváncsaiak nem bírják legyűrni a sereghajtó gárdát, ám jött Aradi Csaba, aki a hosszabbításban eldöntötte az összecsapást a piros-fehérek javára. Domján Attila csapata ezzel a diadallal továbbra is a nyolcadik helyet foglalja el a tabellán.

Szentlőrinc SE– Dunaújváros 0-0

A kontrákra építő vendégek nem kezdték rosszul a rangadót a második helyezett Szentlőrinc otthonában, igazi ziccerig azonban sem Pokorniék, sem a hazaiak nem jutottak. Az igazságos döntetlent követően a DPASE megtartotta negyedik pozícióját.