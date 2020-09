Visinka Ede és játékosai is egyre jobban vannak

Vasárnap a tizedik fordulót rendezik meg a magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. Az Aqvital FC Csákvár a Győri ETO csapatát fogadja hazai pályán 17 órától.

Az elmúlt hetekben a koronavírus határozta meg a csákvári klub mindennapjait, de szépen lassan maguk mögött hagyják ezt az időszakot. A múlt hét végén rendezett MOL Magyar Kupa alkalmával már a vezetőedző, Visinka Ede is visszatért, aki az elmúlt napokról mesélt a klub honlapján.

– Szép lassan kezd visszarázódni az életünk a normál kerékvágásba. Én saját magamon is érzem, hogy a betegségből felgyógyulva napról napra egyre erősebb vagyok, s ugyanezt látom a játékosokon is. Azok, akik megúszták a fertőzést, a karantén után szinte minialapozást végeztek, és mára többé-kevésbé utolérték magukat. Nyíregyházán sem égtünk meg felforgatott csapatunkkal (2-1-es verség), a kupameccsen már kimondottan biztató formát mutattunk (10-1-re győztek), s biztos vagyok benne, hogy a hét végére még erősebbek leszünk. Mindentől függetlenül számunkra csak a győzelem lesz az egyetlen elfogadható eredmény a vasárnapi bajnokin. Hogy mindezt szép vagy csúnya játékkal érjük el, most másodlagos.