Győzelemmel rajtolt a Puskás Akadémia

Paprikás hangulatú, durva végjátékkal záruló mérkőzésen nyert 2-1-re a Puskás Akadémia az Újpest vendégeként.

Két ellentétes lelkiállapotban rajtoló csapat találkozott a Szusza Ferenc Stadionban, az aréna legendás névadója halálának tizenötödik évfordulóján. A házigazda sikerrel vette a Vaduz ellen az Európa Konferencia-liga második selejtezőkörét, a Puskás Akadémia viszont csúfos 5-0-s összesítéssel zuhant ki a harmadik számú nemzetközi sorozatból.

Nemhiába változtatott négy helyen a kezdő tizenegyben Hornyák Zsolt, a felcsútiak mestere. A Ferencvárostól kölcsönbe érkező Gera Dániel is bekerült, és a negyedik percben harcos kiugrásával és lövésével ki is harcolta az első ziccert. Az első negyed óra után egyre agilisabbá vált az Újpest, Joao Nunes futott versenyt Junior Tallóval, akit eredményesen zavart, mert fölé, mellé lőtt a lilák elefántcsontparti támadója. A PAFC ekkor nem tudott eredményesen kontrázni, ám a 31. percben nagyon közel került a vezetés megszerzéséhez. Nagy Zsolt remek passzából Libor Kozák centerezett, de Kiss Tamás ahelyett hogy közvetlen közelről az üres kapuba csúsztatott volna, felszabadított. Ordító helyzet maradt ki…

A folytatásban inkább a kezek, semmint a lábak voltak a középpontban, jött néhány könyöklés és ápolás. A 41. percben viszont remekül lendült egy láb – igaz, újpestié. Mitrovic ügyesen lőtt laposan – a jobb kapufa mellé. A 43. percben valószínűleg óriási kő esett le a vendégek szívéről, mert végre bekerült a labda az ellenfél hálójába. Kozák ugratta ki Alexandru Balutát, aki 15 méterről gólt lőtt, 0-1. Fontos lépés volt ez afelé is, hogy a PAFC tétmeccsen március óta először győztesként hagyja el a pályát. Persze az első félidő alapján is biztosra vehető volt, hogy kemény dió lesz az Újpest, még akkor is, ha a Puskás Akadémia 2019 májusa óta sorozatban négy bajnokit nyert meg a lila-fehérek vendégeként. Kezdtek forrni az indulatok a második félidő elején.

A hazaiak mesterét, Michael Oenninget sárga lappal igyekezett lehűteni Pintér sporttárs. Aztán meg a vendégek reklamáltak egy hazaadásnak minősített esetüknél. Az igazi hideg zuhanyt Joao Nunes tálalta. A hátvéd az 56. percben egy szöglet után öt méterről fejelt a kapuba, 0-2. Ám ettől sem esett össze az előző bajnokság hatodik helyezettje, a 64. percben a három minutummal korábban becserélt Katona Mátyás szépített, első gólját megszerezve az NB I-ben. 1-2. A lila-fehér szurkolók ekkor kezdték először hallatni igazán a hangjukat, egyébként inkább a játékvezető és az aktuális „ellenség” szidásával voltak elfoglalva. Pedig a hajrá is izgalmasnak ígérkezett… Jó hír, hogy ezúttal is beállt csereként Géresi Krisztián, aki Jabuk Plsekkel érkezett frissítésként, de Jakov Puljic is pályára lépett – és el is eresztett rögtön egy ígéretes löketet éles szögből. A 86. percben veszélyesen pattogott el a labda keresztben Tóth Balázs kapuja előtt – ez volt a legnagyobb lehetősége az egyenlítésre a házigazda Újpestnek. A derbit több balhé is zárta a pályán. A cérna elszakadt, a három pont zsebbe került.

Jegyzőkönyv

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 1-2 (0-1)

Szusza Ferenc Stadion, 1533 néző. V: Pintér Csaba (Albert, Garai)

Újpest: Banai – Kastrati, Koutroubis, Diaby – Pauljevic (Simon K. 61.), Onovo, Mitrovic, Antonov – Stieber (Katona 61.), Tallo, Beridze (Szakály 90.). Vezetőedző: Michael Oenning.

Puskás Akadémia: Tóth B. – Nunes, Stronati, Spandler – Nagy Zs., Corbu (van Nieff 70.), Favorov – Gera D., Baluta (Puljic 82.), Kiss T. (Plsek 76.) – Kozák (Géresi 76.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Katona (64), ill. Baluta (43.), Nunes (57.)

Sárga lap: Diaby (11.), Pauljevic (33.) Kastrati (93.), Onovo (95.) ill. Baluta (26.), Kozák (94.), Nunes (95.)