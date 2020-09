Győzelemmel rajtolt a Gárdony

Főként a második félidőben szorosabbra fűzött védekezésével aratott magabiztos győzelmet a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabda csapata az NB I/B-s bajnokság nyitányán.

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Gárdony-Pázmánd NKK

28-31 (17-16)

Szekszárd, 150 néző. Vezette: Szöllősi D., Szöllősi S.

Szekszárdi FGKC: Nagy T. – Kapás 6, Nagy Sz. 6/2, Szabó J. 2, Csajkó 4, Keringer 6, Balázs 1. Csere: Szalai Sz. (kapus), Lengyelfalusy, Kaposvári 2, Szolnoki 1. Vezetőedző: Borbándi István

Gárdony: Binó – Vörös 5, Pados 4/1, Becséri 8, Nagy A. 1, Czuczu 6, Lozsi 2. Csere: Németh Zs. (kapus), Hrabovszky, Győrffy, Bocsi 4, Pervein, Ágoston 1, Kuczi, Szűcs N., Hamuth. Vezetőedző: Virincsik Anasztázia.

Kiállítások: 8 perc, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 3/1.

Úgy utazott Szekszárdra a Gárdony-Pázmánd NKK együttese, hogy a tóparti utánpótlás háza táján felütötte fejét a koronavírus, ezért az NB II-es és az ificsapat halasztotta meccseit. Szerencsére a felnőttek megúszták, így program szerint el tudták kezdeni a 2020-21-es pontvadászatot.

Virincsik Anasztázia alapos munkával építette fel új csapatát, melyben NB I-es rutinnal rendelkező, ugyanakkor fiatal, bizonyítani igyekvő játékosok is szerepelnek. Hétméteressel szerzett vezetést a Szekszárd, majd el is lépett, de védekezés-támadás cserét alkalmazó tópartiak is felvették a játék ritmusát, s egyre inkább megakasztották a szekszárdi lerohanásokat. Az első félidő nagyrészt kiegyenlített játékot hozott.

Fordulás után szorosabbra fűzte védekezését a Gárdony-Pázmánd, a két fiatal kapus, Binó Boglárka és Németh Zsófia is egyre többet tettek hozzá a játékhoz, s a vendégek átvették a vezetést. Becséri Czuczu és Vörös vezérletével háromgólos diadallal rajtolt a Gárdony.