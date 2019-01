Győzelemmel rajtolt a DUE

Nehéznek ígérkezett a LEN-kupagyőztes Dunaújvárosi UE-Maarsk női vízilabda csapatának dolga, hiszen az Euroliga nyolc közé jutásért vívott kassai csoportküzdelmek során 24 óra alatt három meccset is meg kell vívnia.

Egyrészt a mindig favorit Sabadell és a Vouliagmeni révén két meglehetősen masszív, a négyes döntőre is esélyes riválist sodort útjába Fortuna, és bizony az olasz Rapallo elleni csata sem ígérkezett sétagaloppnak. Be is igazolódtak a várakozások, rendkívül szoros csatában pólóztak a dunaújvárosi lányok. A második negyedben fordította maga javára a meccset a Rapallo, majd aztán a harmadik és negyedik periódusban a magyarok fordítottak.

Dunaújvárosi Egyetem Maarsk-Graphics–Rapallo Nouto (olasz) 9-8

(2-2, 2-3, 3-2, 2-1)

A dunaújvárosi lányok pénteken 11.30-kor a Vouliagmeni együttese, majd 18 órakor a Sabedell csapata ellen ugranak medencébe. Vasárnap 11.30-kor a házigazda Kosice ellen zárják a csoportkört.