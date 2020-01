Győzelemmel kezdett Pethő Ákos a kispadon

A hétvégi, pécsiek elleni hazai mérkőzésen fontos győzelmet aratott az Alba Fehérvár kosárcsapata. Várják a hasonló folytatást.

A PVSK ellen mutatkozott be vezetőedzőként Pethő Ákos, az egyik legtehetségesebbnek tartott fiatal hazai szakvezető. Az utánpótlásban komoly eredményeket elérő tréner – előbb a Nyíregyháza, majd kétszer az Alba Fehérvár korosztályos együttesével lett bajnok – a nyáron került a szakmai stábba, Jesus Ramirez segítőjeként. A spanyol edző múlt heti menesztése után a klub vezetői ragaszkodtak ahhoz, hogy a stáb tagja maradjon, a spanyol másodedző, Zubillaga, valamint Medina erőnléti edző is dolgozik az új szakvezetővel, Arik Shivekkel, amolyan próbaidős megoldásban. Amennyiben az együttműködés sikeres, kitöltik szerződésüket. A hétvégi, Pécs elleni bajnokin még nem Shivek meccselt, ugyanis edzői diplomáját honosítani kell. Erre e héten minden bizonnyal sor kerül, vélhetően a 63 esztendős szakvezető dirigálja a gárdát a péntek esti, szegedi bajnokin. A Gáz utcában is ott ült a kispadon, a taktikát egyeztette, de Pethő kért időt, tartotta a kapcsolatot a játékosokkal, a bírókkal és a zsűri személyzetével.

– Fontos volt, hogy megnyerjük a találkozót, ezzel visszavettük az 5. helyet a tabellán. Nagyon élveztem a mérkőzést, felnőtt együttest még nem dirigáltam, a bemutatkozás jól sikerült. Volt szerencsénk is a végén, de úgy érzem, tettünk érte eleget. Nem azért mondom, hogy szimpáti­át szerezzek, de a drukkerek tényleg rengeteget segítettek. A meccs végén vibrált a levegő a csarnokban, mindenki akarta a sikerünket. Persze a csapat is mindent megtett, vetődtünk, szinte egymás kezéből téptük ki a labdát, hősiesen küzdöttünk. Ezt értékelték is a nézők, a lefújás előtti pillanatokban felállva tapsoltak, a dudaszó pillanatában pedig öklükkel a levegőbe csaptak.

A fehérváriak ügyvezetője, Simon Balázs szerint nem meglepő, hogy akadnak hibák.

– Kötelező volt nyernünk, ami össze is jött. A közelmúltban változás következett be a vezetőedzői poszton, tudtuk, a játékbeli problémák nem oldódnak meg egyik napról a másikra. A hiányosságokat látjuk, de úgy gondolom, jó irányban haladunk. Kis szerencse is kellett pénteken este, a fiúk mindent megtettek a sikerért, várom a hasonló folytatást, egyértelműen nyerni szeretnénk Szegeden.

A center, Molnár Márton nyolc pontot tett a közösbe.

– Az első félidőben nem szuperált túlzottan a védekezésünk, azonban a második félidőre feljavult, ez nagyban hozzájárult a diadalhoz. A pécsiek az elején elképesztően dobtak, 16-ból tíz hármast elsüllyesztettek a gyűrűnkben, a második félidőben csak kettőt sikerült dobniuk. Egylabdás meccs lett, amit megnyertünk.