Győzelemért utaznak

Szerdán 18 órakor a Hajdúságban lép pályára a szezont remekül kezdő Alba FKC, akik a DVSC-nél vendégeskednek a Főnix Csarnokban.

Az emlékek még élénken élnek, a tavalyi szezonban a Fehérvár mindkét bajnokin magabiztosan verte a Debrecen együttesét. Előbb november derekán, hazai pályán nyertek Deli Rita tanítványai a DVSC-Schaeffler ellen 30-26-ra, április közepén pedig a cívisvárosban is győztek, 38-32-re. A meccs első góljait ugyan a házigazdák szerezték, ám a látogatók fokozatosan elléptek, félidőben már 20-14-re vezettek, végül hatgólos diadalt arattak Köstner Vilmos tanítványai felett. Az egyik helyi hírportál így számolt be a mérkőzésről: puha volt a Debrecen, megették vacsorára. A vendégeknél három rendkívüli teljesítmény is akadt, Gorshenina 6, a beállósként átlövőként is extrát nyújtó Mendy 8, az alighanem élete legjobbjával jelentkező Temes pedig 9 találattal jelentkezett. Érthetően nagy volt az öröm a kék-fehéreknél, akik a sikerrel feljöttek a tabella 6. helyére, esélyt teremtettek a nemzetközi porondon való részvételre, ami végül nem sikerült. A DVSC bejött a 6. pozícióba, egy ponttal többet szerzett az albásoknál, akik közvetlenül mögöttük zártak.

A DVSC jól rajtolt a hétvégén, az újonc Szent István SE otthonában arattak könnyed, 33-24-es győzelmet. Az új szezont remekül kezdték a fehérváriak is, a pénteki nyitófordulóban a nyáron alapos vérátömlesztésen átesett Mosonmagyaróvárt múlták felül, 29-27-re. A mérkőzés első szakaszában a mosoniak domináltak, a hazaiak remek hajrájuknak köszönhették a győzelmet. Akadtak extra teljesítmények, Mendy 8, Pelcz­é­der 5, Walfisch 5, Zazai 5, Sztankovics 3 gólt jegyzett. Főként utóbbi, a fiatal beállós játéka ment élményszámba. Az idei szezonban a szokottnál több feladat hárul rá, lévén Varga Emőke térdsérülése miatt fél évre kidőlt, míg az orosz Yana Zhilinskaite pedig honfitársához, Olga Gorsheninához hasonlóan visszatért hazájába.

– Nagyon izgalmas volt az MKC elleni csata. Az elején sok helyzetet elrontottunk, ami az izgalom számlájára írható. Félidőben rendeztük a sorokat. Apróbb hibákat vétettünk, ami ezúttal belefért, azonban a későbbiekben jobban kell figyelnünk. Egész mérkőzésen fegyelmezettek voltunk, betartottuk, amit megbeszéltünk. Külön öröm, hogy jól ment a játék, nem hat rám nyomasztóan, ha nő a felelősségem, szeretnék minél több időt pályán tölteni. Debrecenben nehéz meccsre számítok, ott sosem egyszerű nyerni. Képzett, válogatott játékosokból álló keretük van, de tisztességesen felkészülünk szerdára. Remélem, a mi akaratunk érvényesül – mondta Sztankovics Réka.

A csapatkapitány, Pelczéder Orsolya is érthetően elégedett a szezonkezdéssel.

– Nagyon örülünk a győzelemnek, a pozitívumokat át kell menteni a többi meccsre, csapatként kell játszanunk a folytatásban is. Természetesen Debrecenben sosem egyszerű nyerni egyetlen csapatnak sem, jó erőkből állnak, remek átlövőik vannak, ami gyors szélsőkkel párosul. A saját játékunkra kell összpontosítanunk, valamint tűzzel, elszántsággal játszanunk.