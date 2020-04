Gyorsabban kell döntéseket hozni a jégen

Gyorsaságban és erőben is szintet kellett lépniük azoknak a fiataloknak, akik első profi idényüket töltötték a Fehérvári Titánok hokicsapatánál.

A 2018/2019-es szezont magyar és osztrák bajnoki arannyal záró U20-as fehérvári együttesből Kovács Alex, Dézsi Bence, Almási Márk és Horváth Milán kapott szerződést a Titánoktól, amely csapat végül a rájátszás első körében, a címvédő Ferencváros ellen 4-2 arányban búcsúzott a bajnoki küzdelmektől. Az alapszakaszt a 8. helyen záró, az alsóházból viszont simán továbbjutó együttes idényét a legfiatalabb, mindössze 19 esztendős Horváth Milán értékelte.

– A szezonrajt nem igazán úgy sikerült, ahogy arra mindenki számított, és az alapszakasz egészében is csak tíz mérkőzésen tudtunk nyerni – kezdte a 45 mérkőzésen egy gólt és 9 asszisztot jegyző hátvéd. – Voltak viszont olyan mérkőzéseink, sorozataink, amikor jó játékkal sikerült győzni. Mindenki megkapta a bizalmat, és úgy érzem, hogy éltünk is ezzel. Hatalmas a különbség a korosztályos csapat után, hogy már nem „gyerekek”, hanem rutinos és kemény játékosok ellen kell játszani. Jóval nagyobb játékintelligencia szükséges már ezen a szinten, én is azt éreztem, hogy a döntéshozatali sebességem az, ami a legtöbbet fejlődött a szezon során. Fiatalként fűt a bizonyítani és küzdeni akarás, de mindenképpen szeretnék fizikálisan is tovább fejlődni, ezért is fogunk egész nyáron minden nap keményen együtt dolgozni Horváth Dániel erőnléti edzővel.

Milyen tanácsokat fogalmazna meg azoknak a fiataloknak, akik idén kerülnek fel a felnőttekhez?

– Nagyon fontos, hogy ne izgulják túl a dolgokat. Sokkal egyszerűbb minden mérkőzés, hogyha az első cserékben egyszerű megoldásokkal lendületbe jön a játékos, onnantól pedig megérkezik az a bizonyos önbizalom, amivel szintet lehet lépni a komplikáltabb, rizikósabb megoldások felé.

Mennyiben segítették a légiósok a fejlődésben?

– Nagyon sokat beszélgettem Gianni Mangonéval és nagyon sokat segített a szezon során. Folyamatosan el lehetett tőle lesni azokat az apró részleteket, amelyek hasznosak lehetnek egy kiélezett helyzetben. A készségfejlesztő edzéseken is vele voltam párban, ahol szintén sokat tanultam tőle. Egy nagyon segítőkész és jó embert ismertem meg benne, de ez ugyanúgy elmondható Mitch Zionról és Colin Campbellről is – mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy mi, fiatalok, hasznos tagjai legyünk a csapatnak.

Hogyan őrzi formáját a jelenlegi helyzetben?

– A konditerem korlátozottan áll rendelkezésre, így a túrázás és a futás került a középpontba. Emellett kaptunk otthoni edzéstervet is, saját testsúlyos edzéssel, úgyhogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy megmaradjon az az állóképesség, ami szükséges lesz az edzések újrakezdéséhez – ha ezt a vírus is úgy akarja.

Tavaly szeptemberben kezdte egyetemi tanulmányait, hogyan halad azon törekvéseivel?

– Így van, a Testnevelési Egyetemen kezdtem el a jégkorong szakedzői képzést, levelező formában. Ez is egy újfajta kihívás volt, sokkal kevésbé érkezik hatás a tanárok felől, „magától” kell mindenkinek leülni tanulni. Az eddigi tapasztalatok viszont mind pozitívak, szeretem a közeget, és sokat segít, hogy több csapattársammal együtt járunk erre a szakra.