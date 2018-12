Gyors gólváltás, csákvári siker

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. tizenkilencedik fordulójában jobban jött ki az első játékrész hajrájában látott tűzijátékból Szijjártó István együttese, amely egygólos előnyét a meccs végéig meg tudta őrizni.

Budaörs–Aqvital FC Csákvár 1-2 (1-2)

Budaörs: Demjén – Menyhárt, Kékesi, Gyurácz, Medgyes (Fejős, 71.) – Kesztyűs, Sajbán Miklós – Czvitkovics, Lengyel B. (Csiki, 46.), Fodor D. (Vincze, 61.) – Sajbán Máté. Edző: Bognár György.

Csákvár: Tóth B. – Csilus Á., Kiprich D., Dulló, Galambos – Farkas A., Nándori – Tamás (Oroszi, 78.), Sándor Gy. (Molnár Cs., 81.), Nagy Zs. – Bobál G. (Simon M. 65.). Edző: Szijjártó István.

Gól: Sajbán Máté (43.), ill. Tamás N. (41.), Nagy Zs. (44.)

Eltiltása után visszatért a kezdőcsapatba a vendégek csapatkapitánya, Kiprich Dávid, akire fontos szerep várt, hiszen egy nem akármilyen formában lévő Budaörs fogadta a Csákvárt. Bognár György fi ai a bajnokságban sorozatban négy győzelmet gyűjtöttek be. Az első játékrészt ennek megfelelően inkább a hazaiak uralták: Fodor Dániel háromszor is nagy helyzetben hibázott. A sok kihagyott ziccer a 41. percben megbosszulta magát, Tamás Nándor nagyszerűen bújt ki védője mellett, majd Demjén feje fölött könyörtelenül a kapuba bombázott, 0-1. A középkezdés után viszont ki is egyenlítettek a zöldek, a két Sajbán testvér hozta össze a gólt: Miklós lefordult védőjéről majd öccse elé tálalt, aki közelről nem hibázott, 1-1. Mindössze két percet kellett várni az újabb találatra, Nagy Zsolt pazar egyéni akciója után lőtte ki a bal alsót, 1-2. Az első félidő mozgalmas hajráját egy kevésbé akciódús folytatás követte. E periódusból érdemes kiemelni Bobál G. lövését, illetve a túloldalon Czvitkovics szabadrúgását, ami a felső lécen csattant. Az eredmény a lefújásig nem változott, aminek köszönhetően a Fejér megyeiek megszilárdították pozíciójukat a középmezőnyben, sőt, a feljutást érő helyek is elérhető távolságba kerültek. Vasárnap 13-kor Cegléden folytathatja jó sorozatát az Aqvital.

