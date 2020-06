Györkös Rebeka Érden folytatja pályáját

Békéscsabáról szerződött a koronázóvárosba 2018 nyarán, Mistina Kittyvel viaskodott a háló előtt, remek teljesítménnyel stabilizálta helyét a kapuban.

Tavaly nyáron a francia Armelle Attingré érkeztével a két honi hálóőr háttérbe szorult, ugyanis a színes bőrű portás remek teljesítményt nyújtott, hazai posztriválisai csak percekre kaptak bizalmat. Attingré a télen a spanyol élvonalbeli Rocasa Tenerife együtteséhez szerződött. A tavaszi, hirtelen zárult hazai pontvadászaton Györkös és Mistina felváltva jutott szerephez, megosztoztak a perceken. Mindketten elhagyták a koronázóvárosi egyletet, utóbbi szerződtetését két hete jelentette be anyaegyesülete, a Békéscsaba, Györkös leigazolását pedig a múlt héten közölte a jelentős változásokon áteső Érd Handball.

Fontos állomás volt karrierjében a székesfehérvári egyesület

– Úgy alakult, hogy a Pest megyei településen folytatom a pályafutásomat. Fontos állomása volt a karrieremnek Székesfehérvár, szerettem itt játszani. Két évvel ezelőtt nagy tervekkel érkeztem, állíthatom, itt lettem NB I-es kapus, ugyanis a kézilabdában, valamint a személyiségemben is sokat fejlődtem. Komoly élményeket élhettem át az Alba csapatával, ezekre mindig büszke leszek, jó szívvel emlékezem erre az időszakra. A 2018–19-es bajnokság tavaszi meccsei közül az idegenbeli, budaörsi, illetve a hazai pályán, a Siófok elleni meccsre emlékszem a legszívesebben, ezeken a találkozókon átlag feletti teljesítményt nyújtottam. Itt jöttem rá, illetve fogalmazhatnék úgy is, végképp megbizonyosodtam arról, ha az ember nagyon keményen dolgozik, és megfelelő információkat kap szakemberektől, akkor elérhető a kitűzött cél. A kézilabdázó életének nem csak pozitív oldalát tapasztalhattam meg, voltak nehezebb periódusok is, melyekből mindig igyekeztem tanulni. Az élet újabb fejezetet nyit számomra, igyekszem kamatoztatni az itt tanultakat, minél jobb teljesítményt szeretnék nyújtani Érden.

Györkös rövidesen edzésbe áll új állomáshelyén, a múlt héten Sugár Tímea immár hetedszer, Tökölön rendezett táborában tevékenykedett, elmondása szerint hatalmas élmény volt a gyerekek tréningjeit dirigálni. Rajtuk kívül a korábban szintén Fehérváron profiskodó Cziráky Fanni, valamint Grandpierre Judit tevékenykedett edzőként. Napi két edzést vezényeltek, a tábor legfiatalabb hálóőre 9, a legidősebb 29 esztendős volt, az ország 18 településéről érkeztek sportolók, természetesen Fehérvárról is, valamint jött kapus Erdélyből és a Vajdaságból is.

– A vírus, a hosszú kihagyás miatt oda kellett figyelni a terhelésre, napi két edzést tartottunk, valamint voltak egyéb, kiegészítő foglalkozások is – jegyezte meg Sugár Tímea. – Tanítványom, Györkös Rebi jól helyt állt, remek sportember. Az elmúlt két év során nagyon sokat fejlődött az Alba FKC-ben, biztosra veszem, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt Érden is.