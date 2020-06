Gyermekkora óta a dunaújvárosi jégkorongért dolgozik a csapatkapitány

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorong csapatának kapitánya, Azari Zsolt kapta meg idén az Erste Liga Mr. Spirit díját.

Az Erste Liga főszponzora, az Erste Bank a korábbi évekhez hasonlóan idén is különdíjakkal jutalmazta a szezon játékosait. Az idény végén három „Higgy Magadban” elismerést adtak át, ezek közül a Mr. Spirit díj annak a játékosnak jár, aki példamutató magatartásával, hozzáállásával, munkavégzésével emelkedik ki társai közül. A Higgy Magadban díjakra az Erste Liga csapatai jelölték a játékosokat, a Mr. Spirit díjnál is három jelölt volt: a DEAC kapusa, Hetényi Zoltán, az FTC-Telekom csatára, Roczanov Dezső, valamint a Dunaújvárosi Acélbikák csapatkapitánya, Azari Zsolt, aki már több mint hatszáz meccsen lépett jégre csapatában, és annak jogelődjében. A győztesről az Erste Liga vezetői döntöttek, akik idén a DAB játékosának ítélték az elismerést.

– Nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés. Köszönöm a klubomnak és a családomnak, akik mindvégig támogattak. A liga alapítása óta itt játszom, a Dunaújvárossal sok mindenen átmentünk, voltak szép hegyek és mély völgyek is. A sok érzelem, ami a játékban van, még motivál, és remélem, még néhány évig ebben a színvonalas ligában szerepelhetek. Nekem mindig a jégkorong volt az első, mindig összeegyeztettem az edzéseket a tanulással is, nem hagytam ki gyakorlást. Azzal a példával igyekszem a fiatalok előtt járni, hogy minden edzésen ott vagyok és a legjobbamat nyújtom. Azt hangsúlyozom nekik, hogy mindig adjanak bele mindent, hogy a profi jégkorongozóvá válás rögös útját járva legyenek kitartóak, semmi ne szegje a kedvüket és éljenek át legalább annyi örömöt (persze a vereség, a bánat is része a játéknak), amennyit nekem volt szerencsém átélni!