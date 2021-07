Gurisatti Gréta és Magyari Alda is várja már az ötkarikás játékok kezdetét

A DUE két vízilabdázója, Gurisatti Gréta és Magyar Alda is szerepel Bíró Attila szövetségi kapitány Tokióba utazó keretében. Mindkét játékos élete első olimpiájára készül, sőt a Gurisatti családból nem csak a pólós lesz az egyetlen, aki Japánban versenyez majd.

A magyar olimpiai csapat szép lassan szállingózik már Japánba, hogy helyben akklimatizálódjon az olimpia előtt. A magyar női vízilabda-válogatott holnap indul útnak, a keretben több dunaújvárosi játékossal, többek között Gurisatti Grétával és Magyari Aldával. A mieink a felkészülést kaliforniai edzőtáborral kezdték, ahol többször is megmérkőztek a világ egyik legjobbjával, az Amerikai Egyesült Államok csapatával. Külföld után itthon folytatta a munkát Bíró Attila együttese, legutóbb pedig a SEAT-kupán Kanadával játszottak két találkozót. Az elsőn 9-9-es döntetlen, a másodikon 13-7-es magyar győzelem született.

– Jó formában vagyunk. Még tart az alapozás, így kemény edzések is szerepelnek a programunkban – mondta Magyari Alda, a válogatott kapusa. – Szinte mindenki százszázalékos állapotba érzi magát, a taktika pedig, ahogy közeledünk az olimpia fele, egyre jobban előtérbe kerül. A közelmúltban játszottunk két találkozót Kanada ellen, de még csak most kezdjük el a fő elemeket igazán gyakorolni. A SEAT-kupán mindegyik derbi más volt. Az elsőt a szokottnál talán későbbi időpontban rendezték meg, míg a második ütközetet az első tokió csoportmérkőzés időpontjában játszottuk le, utóbbi jobban is sikerült a csapatnak. Mindegyik találkozó hasznos volt, sokat tanultunk belőlük.

A napokban egy fontos szabályváltozást jelentett be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A válogatottak 13. játékosa az előzetes tervekkel ellentétben mégis a csapattal tarthat az olimpiai faluba. A tartalékember bármelyik mérkőzés keretébe benevezhető. Ez azért is fontos szempont, mivel az első elképzelés szerint ha a tartalékot benevezték volna egy találkozóra, akkor a lecseréltnek – aki helyett a 13. medencébe ugrik – haza kellett volna utaznia. Ez azért sem lett volna ideális, mivel ha valaki a csoportmérkőzések során megsérül, és helyette jön a tartalék, ebben az esetben egy éremátadásnál sem lett volna együtt társaival. Időben léptek a szabályalkotók, ami újabb taktikai elemet jelenthet, ugyanis a szövetségi kapitányok megtehetik azt, hogy csak egy kapussal állnak ki, és így a 13., kimaradó játékos a cserehálóőr, azaz a mezőnyben eggyel több pólós kaphat lehetőséget.

– Azt gondolom, hogy ha valaki tudja, hogy egyedül védi végig a meccset, akkor ez löketet is adhat az adott kapusnak. A lényeg, hogy a másikban tartsuk a lelket, segítsünk egymásnak.

– Az eredeti szabály szerint ha a 13. játékost nem cserélték volna be a keretbe, akkor érmet sem kapott volna – ezt már Gurisatti Gréta nyilatkozta lapunknak, aki örült a változtatásnak. – Nem azon az egy főn múlik, hogy épp elférünk-e a faluban vagy sem. Közben pedig hatalmas segítség lehet a plusz játékos, hiszen sérülés vagy formaingadozás is előfordulhat a torna során.

Gurisattinak gyerekkori álma valósul meg azzal, hogy ott lehet a magyar nemzeti csapattal Tokióban az ötkarikás játékokon.

– Az elmúlt öt év szinte minden egyes napját az olimpiának szenteltem és e cél alá rendeltem mindent. Most végre elérkeztünk a várva várt időpontig, nemsokára utazunk. Most jön az a része, amit csak élvezni kell, nagyon várom, hogy kezdődjön a kaland. A első mérkőzés Oroszország ellen fontos lesz, szeretnénk mindenképpen nyerni. A csoportunkban Japán és Kína mellett az USA-val játszunk majd. A torna egyenes kieséses szakaszát szem előtt tartva szeretnénk minél jobb helyen végezni a csoportban, mivel így a keresztbejátszásoknál akár könnyebb ellenfelet is kaphatunk. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a másik ágon is előfordulhatnak meglepetések.

Gréta családjában különleges lesz az olimpia, hiszen a dunaújvárosi vízilabdáson kívül édesapja is kijutott Japánba, méghozzá sportlövészetben indul majd a paralimpián.

– Ez tényleg egy olyan dolog, amiről az ember kicsi korától fogva álmodozik. Nyilván családon belül többször felmerült, hogy mi lenne, ha egyszer mindketten indulnánk az olimpián. A járvány miatt a paralimpikonoknak még nehezebb volt a helyzet, hiszen veszélyeztetett csoportokhoz tartoztak, ennél fogva nagyon kevés versenyük volt. Apának ezeken a megmérettetéseken mindig egy pici hiányzott a kvótához, de végül az előkelő világranglista-helyezése miatt szabadkártyával ott lehet az olimpián.