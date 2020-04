Gőzerővel tanul a gázkarbűvölő Kovács Bálint

A H-Moto Team motorversenyzője, Kovács Bálint számára most elsődleges elfoglaltság a tanulás. Nem is igazán tehet mást a 18 esztendős gázkarbűvölő, a vírus miatt a versenypályák zöme is zárva van.

Kovács Bálint igen sikeres évet zárt 2019-ben. Az IDM Suzuki Cup sorozatában bajnoki címet szerzett, és a cseh Exteria KSPCS Racing Team by Emporia csapatában, Sepangban bemutatkozhatott az Endurance-világbajnokságon is a székesfehérvári motorversenyző. Most azonban a szezont csak fél szemmel tervezgetheti, a koronavírus-járvány miatt a technikai sportok terén is megállt a gépezet, nincsenek versenyek, csak az edzések színesíthetik a mindennapokat. Öröm az ürömben, hogy Kovács így több időt szánhatott a tanulásra, jövő héten érettségizik, majd felvételizni is szeretne. A vizsgák után aztán – mikor helyreáll a rend a világban – az összes Endurance-vb-futamon (EWC) rajthoz szeretne állni.

A tankönyvek szorgos lapozgatása közben Kovács Bálint abban reménykedik, hogy az év második felében ott lehet majd a pályán a hosszútávú világbajnokság futamain. A jelenleg is érvényben lévő versenynaptár alapján a július 19-i, szuzukai 8 órás futam lenne az első versenye, ám a tokiói olimpia elhalasztása után nem sokan bíznak az esemény megrendezésében. Bálint és csapata is inkább az augusztus végén, Le Mans-ban rendezendő 24 órás versenyre készül elsősorban. – Rövidesen kezdődnek az érettségi vizsgák, így most a tanuláson van a fő hangsúly. Noha idén a járvány miatt kizárólag írásbeli vizsgát teszünk, azért senki se gondolja azt, hogy könnyen vesszük majd az akadályt. Utána jöhet az újabb izgalom, hiszen a Testnevelési Egyetemre, a sport- és rekreációszervező szakra adtam be a jelentkezésemet. Természetesen az edzésekre is jut idő, az elmúlt hétvégén motorozhattam is, hiszen a nyár második fele már remélhetőleg ismét a versenyzésről fog szólni. Az EWC idei futamain állok majd rajthoz, de egyelőre még nem tudni, hol és mikor kezdődnek el a viadalok. Az biztos, hogy a Le Mans-i 24 óráson és a Bol d’Or-i szezonzárón ott leszek a versenyeken, míg a szuzukai nyolcóráson való indulásom nagyrészt attól függ, hogy egyáltalán megrendezik-e a futamot – fogalmazott a H-Moto Team fiatal motorosa, Kovács Bálint.