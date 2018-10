Görögországban szenvedett egygólos vereséget a magyar válogatott

Nem sikerült az újabb bravúr Magyarországnak a labdarúgó Nemzetek Ligája C divíziójában.

A görög sajtót nem igazán hozta lázba a magyar labdarúgó-válogatott görögországi vendégjátéka az újonnan létrehívott Nemzetek Ligája harmadik játéknapján. A szurkolók is valami hasonlót érezhettek, hiszen a kezdés előtt szinte csak lézengtek az athéni Olimpiai Stadionban. A helyi sporthírek is jobbára a Celtic és a Manchester City egykori támadójának, a hellén címeres mezt 81 alkalommal magára öltő Jorgosz Szamarasznak a visszavonulásáról szóltak. No meg a Vidi bajnokok ligájabeli ellenfeléről, az AEK Athénről, amelytől három pontot vonnak le, továbbá 73 250 euróra (23,8 millió forint) és két zárt kapus meccsre büntettek szurkolói rendbontás miatt a honi pontvadászatban. Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitánya végül csak bizalmat szavazott Willi Orbannak, a Bundesligában szereplő Leipzig magyar édesapától és lengyel édesanyától született csapatkapitányának. A fehérvári Kovács Istvánt viszont pihentette a kapitány, helyette Kalmár Zsolt kezdett.

Az összecsapás úgy kezdődött, ahogy arra számítani lehetett: a hazai csatárok elől a debütáló Orbánnak és Fiolának is többször tisztáznia kellett. Ezután viszont felbátorodtak a vendégek, előbb Varga 25 méterről elvégzett szabadrúgását védte könnyedén Barkasz, majd Szalai közeli fejese kerülte el a vendéglátók kapuját. Egyre több labdát csentek Vargáék, és sokszor tették ezt már a házigazdák térfelén. Sokszor csak szabálytalanul tudták megállítani a Rossi-­fiúkat, a 28. percben egy pontrúgásból Varga majdnem megtréfálta a kicsit későn vetődő görög portást. A megilletődöttség nélkül játszó Orban a kilépő Mitroglou elől óriásit mentett a túloldalon. A félidő vége Görögországé volt, de a magyar védelem jól állt a lábán, így gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a felek.

A fordulás után keveset kockáztattak a csapatok, egyre ritmustalanabbá vált a játék, ez pedig Manolaszéknak kedvezett. A 65. percben aztán a semmiből szerezte meg a vezetést a görög válogatott, amikor Cimikasz bal oldali beadását Konsztantinosz Mitroglou Kádárt megelőzve a jobb alsóba fejelte, 1-0. Telt-múlt az idő, de csak az utolsó 15 percben mentek előre hazánk fiai, de akkor már késő volt, ráadásul Gulácsi Lazarosz lövésénél hatalmasat védett. Magyarország kikapott, hétfőn Észtországban lehet javítani.

JEGYZŐKÖNYV

Görögország–Magyarország 1-0 (0-0)

Athén, Olimpiai Stadion, 8000 néző. Vezette: Tobias Stieler (német) Görögország: Barkasz – Bakakisz, Papasztathopoulosz, Manolasz, Cimikasz – Bakaszetasz, Zeca, Fortounisz, Kourbelisz (Ciolisz, 46.), Pelkasz (Lazarosz, 85.) – Mitroglou (Bouchalakisz, 94.). Szövetségi kapitány: Michael Skibbe.

Magyarország: Gulácsi – Bese (Németh K., 75.), Orban, Kádár, Fiola – Kleinheisler, Nagy Á., Kalmár (Kovács I., 55.) – Varga R. (Nagy D., 68.), Szalai Á., Sallai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Gólszerző: Mitroglou (65.)