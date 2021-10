Gólzáporos Volán győzelem Dornbirnban

Az ICEHL 15. fordulójában a Hydro Fehérvár AV19 a Dornbirn Bulldogs otthonában lépett jégre szombat este.

A pénteki, 3-2-es bolzanói vereség után a Dornbirn ellen sem várt könnyű mérkőzés a Volánra. Bár az eltiltott Colin Jacobs visszatérhetett társai közé, Hári János, Bartalis István, Stipsicz Bence, Terbócs István és Henrik Nilsson azonban továbbra sem állt a szakmai stáb rendelkezésére. Ha már szakmai stáb, péntekhez hasonlóan a lebetegedett Kevin Constantine sem volt ott a csapattal, távollétében Kiss Dávid kezében volt a karmesterei pálca.

Fehérvári korongbirtoklással kezdődött a mérkőzés, sőt alig több mint egy perc után egy gyönyörű támadás végén előnybe került a Volán. Horváth, Jacobs, Kuralt majd Shaw volt a pakk útja, utóbbi a kapust is kicselezve helyezett a kapuba, 0-1. Péntek után szombaton is összejött a jó kezdés az AV19-nek. A folytatásban sem csökkent a vendégek lendülete, az első ízben összerakott Shaw-Jacobs-Kuralt sor jól muzsikált, rajtuk kívül Mihály és Erdély is veszélyeztetett, de kimaradtak a helyzetek. A hazaiak letámadással próbálták zavarni Kiss Dávid vezette magyar csapatot, majd emberelőnyben egyenlítettek a Bulldogok, Hancock vette be Tirronen kapuját, 1-1.

Nem sokáig volt egyenlő az állás, egy villámgyors akció után Petan passzát Sarauer egyből bevágta a dornbirni kapuba, 1-2. Itt még nem volt vége a remek első harmadnak, 20 másodperccel a vége előtt Shaw pazar keresztpasszát Fournier váltotta gólra, 1-3.

Petan lövésével kezdődött a második játékrész, majd gyorsan jött a hazai szépítés. Bennragadt a Fehérvár első sora, Padakin pedig jól ért bele Beck lövésébe, 2-3. Nem sokáig tarthatott az osztrákok öröme, ismét volt válasza a kék-fehéreknek, Magosi átadásából Németh Kristóf szerezte meg élete első ICEHL gólját, 2-4. Rákapcsolt a Dornbirn, a 28. percben Saarinen lövése vánszorgott át Tirronen kezei alatt, 3-4. De a Fehérvár ezt sem hagyta annyiban, kevesebb mint két perc múlva Shaw talált be közelről, sőt 30 másodperc múlva Mihály is mattolta Madlenert, 3-6. Jött is hazai oldalon a kapuscsere, Lukas Herzog váltotta a 64%-kal védő társát. Itt még nem volt vége a Volán-shownak, Shaw emberhátrányban megszerezte saját maga harmadik, csapata hetedik gólját, 3-7! A hazaiak nem viselték jól az eseményeket, Padakin csapott oda a korongot már birtokló Tirronennek, de az orosz-ukrán kettős állampolgárságú csatár rossz lóra tett, a finn hálóőr maga próbálta törleszteni a dolgot.

Fehérvári emberelőny következett, és a Fejér megyei fiúk megtorolták kapusuk ellen elkövetett szabálytalanságot, Petan lőtt szépen a kapu alsó sarkába, 3-8. A végül nyolc gólt hozó játékrészt Zitz találata zárta le, 4-8.

A harmadik harmad elején mindkét gárda előtt adódott nagy helyzet, szerencsére a Volán nem vett vissza a nagy előny birtokában sem. Majd a hazaiak szimpla és kettős emberelőnyben is támadhattak, de Tirronen védéseinek és az önfeláldozó blokkoknak köszönhetően maradt a két csapat közötti differencia. Az 51. percben Jevpalovs hozta közelebb az övéit, 5-8. Az utolsó percekben ugyan a Dornbirn még próbálkozott, de az eredmény már nem változott. Magabiztos győzelemmel zárta a tartalékos Hydro Fehérvár AV19 az idegenbeli túráját.

Dornbirn Bulldogs – Hydro Fehérvár AV19 5-8 (1-3, 3-5, 1-0)

Dornbirn, 978 néző. V.: Berneker, Piragic, Gatol,Zgonc

DEC: Madlener – Cuma (1), Vandane (1), Macierzynski, Häußle, Schwinger – Ross, Spencer (1), Beck (1), Hancock 1, Padakin 1 (1) – Suhonen, Gröndahl, Saarinen 1 (1), Ruzicka (2), Jevpalovs 1 – Matzka, Kandemir, Antonitsch, Zitz 1, Pöschmann. Vezetőedző: Kai Suikkanen

AV19: Tirronen – Fournier 1, Campbell (1), Erdély (1), Sarauer 1, Petan 1 (1) – Horváth (1), Szabó D., Shaw 3 (1), Jacobs (2), Kuralt (1) – Atkinson (3), Dobmayer (1), Magosi (2), Németh 1, Mihály 1 – Ambrus G., Rétfalvi, Szabó B. Megbízott edző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 8 ill. 12 perc

Kapura lövések: 28-22