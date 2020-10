Gólzáporos Vidi-győzelem

Az Európa-liga-búcsú után az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 5. fordulójában kívánt vigasztalódni a MOL Fehérvár FC. Az Újpest FC ellen magabiztosan gyűjtötte be a pontokat Márton Gábor alakulata.

Miután hazatért Belgiumból a MOL Fehérvár FC dirrel-durral zajlottak az események a fehérváriak háza táján. Az UEFA szabályenyhítésének köszönhetően Nego Loic előtt megnyílt az út a magyar válogatottba, s Marco Rossi szövetségi kapitány meg is hívta a nemzeti együttesbe a korábban az U19-es és U20-as francia válogatottban is pályára lépő szélsőt. Aztán a klub honlapja arról adott hírt, hogy a bosnyák válogatott Armin Hodzic elhagyta a Vidit, a török élvonalban szereplő Kasimpasa együttesénél folytatja kölcsönben. Vasárnap délelőtt, az Újpest FC elleni bajnoki napján a lilák bejelentették, hogy a koronavírus elért a Megyeri útra is, de ettől függetlenül vállalta a játékot a forduló zárómeccsén.

Márton Gábor változtatott csapata összetételén a korábbi összecsapásokhoz képest. Nego a középpályaá tengelyében futballozott, míg az előretolt ék Budu Zivzivadze volt.

Az első félidőben a fehérváriak domináltak, nyomasztó volt a hazaiak labdabirtoklsái fölénye, de különösebb helyzetig nem jutottak el a piros-kékek. Így lehettek a játékrész talán legemlékezetesebb pillanatai, mikor a 20. percben az RBD „Börtönt az állatkínzóknak” feliratot feszítette ki szektorába, vagy mikor Bolla Bendegúz szemet gyönyörködtető cselsorozattal lopakodott előre, de a 16-os előtt megállították. A 43. percben hatalmas helyzet maradt kihasználatlanul. Zivzivadze szerzett labdát Onovotól, kicsit hosszan szöktette magát ugyan, de el tudta fektetni Banait, majd éles szögből vette célba a kaput. A labda a kapufáról pattant a mezőnybe, ahol Bamgboye érkezett, s 12 méterről, senkitől sem zavartatva lőtt éppen arra a sarokra, ahova már odaértek a védők.

Fordulás után sem voltozott a játék képe, a Vidi támadt, az Újpest védekezett. Azonban felállt védelem ellen továbbra is lassúnak bizonyult a fhazaiak labdajáratása, akik folyamatosan keresték a lövőhelyzetet. Aztán egyre inkább felpörgött a MOL Fehérvár, s a kupujához szögezte az Újpestet. Az 58. percben két ugyanolyan szöglettel rukkolt elő a Vidi. Houri első beadását követően Kastrati fejjel térítette el Stopira bólintását, azonban az ismétlésnél már senki sem állta útját a zöld-foki-szigeteki védőnek, a hálóba fejelt, 1-0. Lendületben maradtak a hazaiak, ami néhány perccel később újabb gólt eredményezett. A 61. minutumban Funsho Bamgboye volt a gólszerző, aki Houri mesteri passza után jó ütemben mozdult a védők mögé, tisztán vezethette a kapura a labdát és a jobb felsőbe tekerte 11 méterről, 2-0. Teljesen szétesett az Újpest együttese, a fehérváriak könnyedén rohantak át a vendégek védelmén.

Bolla keresztlabdája után a jobb szélről Evandro tálalt az érkező Budu Zivzivadzé elé, aki közvetlen közelről helyezett a hálóba, 3-0. A lilák teljesen eltűntek, a 68. percben Nikolov Zivzivadze passzával iramodott meg, egy köténycsellel Risztevszkit is becsapta, s jobbal a rövodsarokra lőtt, 4-0. Márton Gábor több helyen is frissített, Nikolics is pályára lépett, s előbb leshelyzetről talált be, majd a 88. percben Houri indítását követően gyalogolhatott a kapu felé. Lövése a kapusról pattant vissza, de a visszazáró Risztevszki a saját kapujába sodorta a labdát, öngól, 5-0. A Vidi fiesztájába a 92. percben rondított bele kicsit a lila-fehér gárda, Giorgi Beridze avatta fel a csereként beállt Rockov-kapust, 5-1.

MOL Fehérvár FC–Újpest FC 5-1 (0-0)

MOL Aréna Sóstó, 2382 néző. V.: Farkas Ádám (Tóth II V., Bornemissza)

Fehérvár: Kovácsik (Rockov, 87.) – Bolla, Muszliu, Stopira, Fiola (Hangya, 74.) – Bamgboye (Petrjak, 74.), Nego, Nikolov, Evandro (Géresi, 80.) –Houri – Zivzivadze (Nikolics, 74.). Vezetőedző: Márton Gábor

Újpest: Banai – Pauljevic (Bacsa, 78.), Ristrevszki, Máté Zs., Kastrati – Mitrovics (Szakály, 65.), Onovo – Antonov, Perosevic (Csongvai, 78.), Stieber Z. (Beridze, 65.) – Junior Tallo (Gigic, 69.). Vezetőedző: Predrag Rogan

Gól: Stopira (58.), Bangboye (61.), Zivzivadze (66.), Nikolov (68.), Risztevszki (88. – öngól) illetve Beridze (92.)

Sárga lap: Houri (81.) illetve Kastrati (8.), Onovo (49.)