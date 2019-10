Gólzáporos Alba-MÁV-győzelem

Az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság 4. fordulójában mindkét fehérvári alakulat begyűjtötte a két pontot.

Alba-Máv-Előre SC–Mikolik Handball School 42-27 (26-13)

VOK, 75 néző, vezette: Földesi, Halász.

Alba-Máv: Czérna – Králl 5, Szám 1, Kanyó Bence 6 (1), Kanyó Balázs 5, Bárdos 5, Kanyó Ádám 5. Csere: Salamon, Hátas (kapusok), Benis 3, Rohonyi 2, IFJ. Grőber 6, Golenya 2, Penzer 1, Harsányi, Májer 1. Vezetőedző: Grőber Mátyás

A nyitófordulóban botló, ám utána mindkét találkozóját megnyerő Alba favorithoz méltóan kezdte a fővárosiak elleni szombati összecsapást, másfél perc játékot követően 4-1-es eredmény szerepelt a kivetítőn. A félidő közepéhez érve már osztálykülönbség látszódott a csapatok között, a 17. percben Kanyó Balázs találata után már tízre hízott a hazaiak előnye, 18-8. A vendégek trénere kis híján idegösszeomlást kapott a kispad mellett, közben egyre nőtt a különbség, a hazaiaktól szinte mindenki megszórta magát. A folytatásban az általában kevesebb játékperchez jutó játékosok is bizonyítási lehetőséget kaptak, a cserék közül Grőber élt is az eséllyel. A 42. perc végén Kanyó Bence kínai figurából is betalált, ekkor már tizenhattal vezettek a kék mezesek, 33-17. A vége kiütéses győzelem, a 16 esztendős Salamon Patrik sikerrel debütált.

– Azokat a játékokat tudtuk gyakorolni, amiket szeretnénk tökéletesíteni – mondta Madár Imre, az Alba tiszteletbeli elnöke a mérkőzést követően.

Budapest Honvéd SE–Cunder TU Kézisuli 34-36 (17-22)

Elektromos Csarnok, 50 néző, vezette: Kovács I., Turák.

Cunder: Bokréta – Kónya 3, Bándi 7, Deska 7 (1), Zsirai 1, Csóka 7 (4), Tárkányi 7. Csere: Dravecz (kapus), Bencze 1, Ferenczi, Hamvasi, Sipics 3, Giday, Bakos, Battyányi. Vezetőedző: Erdei Krisztián.

A gólgazdag első játékrészt követően a védelmüket stabilizálni igyekvő vendégek védekezési rendszert váltottak, ami rosszul sült el, a fővárosiak utolérték őket, majd 24-23-nál át is vették a vezetést. Az Erdei-csapat ekkor visszaváltott hatos falra, majd szívós munkával megnyerte a mérkőzést.

– A lerohanásunk nagyon jól működött, a védekezésünk viszont nem állt össze, nagy küzdelem árán győztük – árulta el Erdei Kirsztián, a Cunder trénere.KRE