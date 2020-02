Gólzápor után, menetelés előtt

Egy híján tíz gólt szerzett vasárnap a Hydro Fehérvár AV19 a Dornbirn ellen, kedd este pedig hasonló eredménnyel kellene indítani ellenük az osztrák jégkorongbajnokság alsóházi középszakaszának második körét.

Öt mérkőzés után, öt mérkőzéssel a középszakasz vége előtt az alsóházi tabella 3. helyén, azaz rájátszást jelentő pozícióban találjuk a fehérvári alakulatot, ám igen vékony jégen táncolnak Stipsicz Bencéék. Az Innsbruckhoz hasonlóan tíz ponttal állnak, és csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetően állnak előrébb a tabellán. Az első Villach mindeközben nyolc-, míg a második Linz ötpontos távolságra van a kék-fehérek előtt, ami ilyen szoros mezőnyben már tetemesnek mondható. Rendkívül fontos tehát, hogy az Innsbruck elleni hazai botlást (1-3) követő Dornbirn elleni sikert (9-1) újabb győzelem kövesse, amivel pozitív hangulatban fordulhatnak rá a következő találkozókra.

– Nem a képességeinknek megfelelően játszottunk pénteken az Innsbruck ellen, tudtuk, hogy javítanunk kell. Rögtön az első perctől kezdve mindenki készen állt, hogy egy jobb teljesítménnyel rukkoljunk elő – nyilatkozta az egy gólt és két asszisztot jegyző fehérvári hátvéd, Tim Campbell a vasárnapi mérkőzés után. – Az egész szezonban végigkísért minket, hogy a korai gólok eldöntötték a meccseinket, ezúttal viszont nekünk sikerült ezt megszereznünk, amit további találatok követtek. Az új játékosokkal is nagyszerű az összhang, ami a sikeres ember­előnyös játékunkon is meglátszott. Nagyszerű érzés hazai közönség előtt ilyen győzelmet aratni, de nem ragadtathatjuk el magunkat, hamarosan buszra kell szállnunk, és ugyanezt a teljesítményt kell hoznunk.

A kiemelkedő csapatmunkát a gólszerzők száma is jól mutatja, összesen hét fehérvári osztozott a kilenc hazai gólon. Márpedig, ahogy azt Antti Karhula vezetőedző is kiemelte a találkozót követően, az egyaránt duplázni tudó Anze Kuralt és Erdély Csanád számára sem úgy alakult eddig ez az idény, ahogy azt ők tervezték, ebből a sikerből pedig ők is lendületet meríthetnek. Már csak azért is szükség lesz a lelki pluszra, mert a második öt mérkőzésből csupán kettőt fog hazai közönség előtt vívni a Fehérvár – a Villach és a Znojmo ellen –, míg három alkalommal idegenből kell ponttal, pontokkal távozni a rájátszásba kerüléshez.