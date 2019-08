Gólvágók párharca

Amellett, hogy a listavezető fogadja a tabella negyedik helyén álló csapatot, a góllövőlista élén álló két csatár is összecsap az OTP Bank Liga labdarúgó NB I ötödik fordulójában. Vagyis rangadóvá ért a Mol Fehérvár FC és a Kisvárda Master Good összecsapása.

Három bajnoki összecsapás, két Vidi-győzelem, egy döntetlen. Nem nyúlik hosszúra a fehérváriak és a Kisvárda egymás elleni eredménysora. Meggyőző a Mol Fehérvár FC fölénye, 8 lőtt és 3 kapott góllal veretlenül áll a kisvárdaiakkal szemben, azonban látva a szabolcsi gárda fejlődését, borítékolható, hogy nem lesz sima meccs a szombaton, 19.30-kor kezdődő összecsapás.

Marko Nikolics alakulata négy meccsből négyet nyert eddig, remek rajtot vett a bajnokságban, míg a Kisvárda a Debrecentől elszenvedett 4-1-es vereség mellett legyőzte a Paksot, a Honvédot és az Újpestet. A magyar játékosokat eddig nem igazán preferáló Kisvárda a nyáron kiegészítő embereket szerződtetett – Csákvárról Baranyait, Nyíregyházáról Rubust, valamint Kispestről Tischler Patrikot –, és soraiban tudhatja a háromszoros román válogatott Claudiu Bumbát, aki azonban még nem lépett pályára, elképzelhető, hogy a Mol Aréna Sóstóban debütál.

Ha ő, és a Vidi válogatott kerettagsággal büszkélkedő hátvédje, Rus Adrián nem is játszik, egy másik román válogatott biztosan riogatja majd Kovácsik Ádám kapuját. A télen igazoló Gheorge-Theodor Grozav nem csupán a Kisvárda, de a magyar élvonal egyik legjobbjának bizonyul. Az InStat-adatok alapján mindenkit maga mögé utasít eddig a mezőnyben, s a góllövésben is csak egyetlen játékos tudja tartani vele a lépést: Futács Márkó. A várdai és a fehérvári támadó is ötgólos, ketten vezetik a góllövőlistát.

– Egyértelmű, hogy a Mol Fehérvár a meccs favoritja – tekintett előre a Kisvárda középpályása, a góllövés mellett az előkészítésben is igen aktív Lucas. – Nem sokan gondolták volna, hogy az első négy meccsünkből hármat is megnyerünk, de mi bíztunk magunkban, és igyekeztünk minden meccsen győzelemre játszani. Ezen a mérkőzésen is úgy lépünk majd pályára, hogy megpróbálkozunk a pont vagy pontok szerzésével.

Az Európa-liga-búcsú után a Fehérvár FC trénere átforgatta csapatát, kezdőként kapott lehetőséget Futács Márkó, aki – bosnyák csatárkollégájával, Armin Hodziccsal egyetemben – élt a bizalommal. Futács minden meccsen betalált, de most már nem csak emiatt ő az első számú gólfelelős. Az elmúlt három szezonban házi gólkirályként ténykedő Marko Scsepovics eligazolt Fehérvárról, a török élvonalbeli Rizesporban folytatja.

– Amennyiben sikerül lendületesen kezdenünk az összecsapást, támadó felfogásban lépünk pályára, akkor jó esélyeink vannak a győzelemre a Kisvárda ellen is. Hazai környezetben játszhatunk, remélhetőleg sok szurkoló látogat ki a mérkőzésre – bizakodott a 29 éves magyar támadó. – Négy győzelmünk van sorozatban, ez önbizalmat adhat a csapatnak. Terveink szerint mi fogjuk irányítani a mérkőzést, olyan mentalitással kell kifutnunk a pályára, ahogy eddig is. A góllövőlistát jelenleg holtversenyben vezetjük a kisvárdai Grozavval, ez külön motiváció számomra. Azon leszünk, hogy a remek szériáját ne tudja folytatni, én viszont bízom benne, hogy folytatom a jó sorozatom!