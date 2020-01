Gólt sem tudtak lőni az Acélbikák, ellenben ötöt kaptak

Valósággal leradírozta az esélytelenebbnek tartott Hokiklub Budapest csapata hazai környezetben a Dunaújvárosi Acélbikákat a jégkorong Erste liga 2019/2020-as alapszakaszának egyik utolsó mérkőzésén, s ezzel nagyon fontos három pontot hagytak a Tüskecsarnokban Miroslav Ihnacak tanítványai.

Ez még sokba kerülhet…

Ami sikerült otthon, az most idegenben nem. Főleg azért is fájó ez a fiaskó most újvárosi részről, mert ezzel valószínűleg elúszott a választó pozíció az Erste-liga rájátszására – pedig nagyon jó úton jártak efelé Somogyiék, akik legutóbb pont a Hokiklubot győzték le (2-1), majd általános meglepetésre a listavezető Csíkszeredát is lehokizták a jégről (4-2), így majdhogynem egyenes út vezetett a dobogós hely felé. Ha itt győznek, helyet is cseréltek volna a harmadik DEAC csapatával, ez most elmarad…

Már a találkozó kezdetén érezhető volt, hogy ez nem az a DAB, akinek ki kellett volna csúsznia a jégre, hiányzott a tűz, a hit, az akarás. Kihasználta ezt, s az első pillanattól kezdve a kezébe vette a fővárosi alakulat az irányítást – majd a gólra sem kellett túl sokat várnunk. Hughson kapuja előtt percek óta zajlott a tűzijáték, Lőczi Árpád pedig elkapott egy dekoncentrált pillanatot az újfent pocsékul működő védelem és Hughson között, s Koski Eetu visszatett korongját kíméletlenül a léc alá vágta, 1-0.

A második játékrész gyakorlatilag ott folytatódott, ahol az előző abbamaradt – Kovács Bronson testre ütés miatt ment ki elgondolkodni a tettén, a piros mezes vendégek pedig ki is használták a létszámfölényt. Lagymatag passzolgatással beszorították a DAB-játékosokat saját kapujuk elé, akik ki-kitámadtak néha, s az egyik ilyen szituációnál Szűcs István adta be a pakkot a kapu előterébe úgy, hogy az assziszt pillanatában a pálya másik felét nézte. A védelem nem számított rá, a középen helyezkedő Reiter Attila viszont igen, s bekotorta Hugson lábai közt, 2-0.

A játékrész feléhez érve tovább növelte magabiztos előnyét a HKB – a játék képe alapján egyáltalán nem érdemtelenül. A felezővonal környékén Mazurek hagyta el a korongot a dunaújvárosi kontra közben, s így 2 az 1-ben vihette Koski Eetu és Horváth Bálint a kanadai hálóőrre a pakkot, akit előbbi fejbe is talált, a kipattanót pedig a nevető harmadik Bugár Gábor tuszkolta be a vendégek kapujába, 3-0.

A záró felvonás közepén Mazurek gáncsolt, a letöltendő büntetése alatt pedig Linke eresztett el messziről egy életerős löketet, a ma napon nem finoman szólva sem parádézó Hugsonról pedig Koski Eetu kotorta be a lecsorgót, 4-0.

Az i-re a pontot Szappanos Dávid tette fel – őt Linke szolgálta ki, miután Jen Bradström lehozta kapusát, így 6 az 5 ellen támadhattak a juharlevelesek, s végül teljes ziccerre játszva, igaz éles szögből, de az üres kapuba lőhetett, 5-0. A HKB lesimázta az újvárosiakat.