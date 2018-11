Gólszegény meccsen született UTE-siker

A jégkorong Erste Liga harmincegyedik játéknapján az Újpest csapatát látta vendégül a DAB. A mérkőzésen mindössze egy gól esett, méghozzá vendégrészről. Így Szilassy Zoltán tanítványai vihették haza a három pontot.

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

V.: Kedves, Váczi

Dunaújváros, 500 néző

A hazai csapat pontosan ötven lövést eresztett meg Du­schek kapujára, de a lilák háló­őre ihletett formában védett. A sok kihagyott helyzet a második harmad elején bosszulta meg magát. Taylor Stefishen ember­előnyből talált be a huszonkettedik percben. Ezzel pedig be is állította a végeredményt.

– Összességében jó mérkőzés volt. Mindent jól csináltunk, kivéve a gólszerzést – vélekedett Antti Karhula, a Dunaújváros finn vezetőedzője.