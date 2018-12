Gólparádét rendezett a Volán Znojmóban

Közvetlen üldözőjét kívánta lerázni a Fehérvár AV19 jégkorong csapata az EBEL 31. fordulójában. Az Orli Znojmo a találkozó előtt két ponttal volt lemaradva a kék-fehérek mögött.

Tejnor helyzetével kezdődött a tabella 8. helyén álló Znojmo és a hetedik Fehérvár AV19 csatája, de Mac Carruth magabiztosan hárította a szélről leadott löketet. A folytatásban nagyrészt mezőnyben csordogált a játék. Fordulatot hozhatott volna Nemec kiállítása, de a fórban Phillips és a kéztöréséből felépült Sofron István sem tudta bevenni a cseh kaput. A 16. percben a Znojmo terelgette a pakkot emberelőnyben, de a védelem állta a sarat, sőt, a kiegészülés előtt nem sokkal Szabó Dániel indította Tero Koskirantat, aki távolról célozta meg a sasok kapuját, s a korong átcsúszott Lassila lábai között, 0-1.

Kihasználatlanul hagyott szimpla, majd kettős emberelőny után egy páros büntetés nyomán négy a négyben harcoltak a felek, s ez feküdt a Volánnak. A 24. percben Hári szerzett korongot és passzolt a bal szélen felkorcsolyázó Anze Kuraltnak, aki Lassila válla fölött a rövid felsőbe vágta a pakkot, 0-2. Kruckovyc szépíthetett volna, azonban a kontrából Andrew Sarauer iramodott meg, s egyéni akciója végén a hálóba helyezett, 0-3. A harmad közepén az utóbbi hetekben ihletett formában hokizó Kuralt, majd Sofron is célt tévesztett távolról. A csendes ide-oda korcsolyázást a 39. percben Timotej Sille pörgette fel, mikor egy remek passzt köszönt meg impozáns találatával, 0-4. A Znojmo kapust cserélt, s Tomas Halasz megbabonázta a kék-fehéreket.

A záró periódusra úgy koriztak ki a csehek, mintha vért ittak volna. A 45. percben Kruckovyc mattolta Carruth-kapust, majd nem sokkal később az első znojmói találat előkészítője, Nemec vette be a fehérvári ketrecet, 2-4. Sőt, a 49. percben Kalus reptette az ördögök vállára a znojmói sasokat, 4-3. Megrázta magát a Fehérvár. Valamivel több, mint 2 perc alatt háromszor is beköszöntek a vendégek. Előbb Sarauer passzából a gólerős hátvéd, Stipsicz Bence avatta fel Halaszt, majd 23 másodperccel később a két tengerentúli bekk játszott össze: Caruso készített elő Eric Meland pedig nem hibázott, 3-6. Az 54. percben Andrew Sarauer egy emberelőnyt váltva gólra hizlalta ismét négygólosra a különbséget, 3-7. Azonban a hazaiak nem törtek meg. Az 55. percben Bulin kozmetikázott, sőt, két és fél perccel a dudaszó előtt Kujawinski is betalált, de visszakapaszkodni már nem tudott a Znojmo. A Fehérvár 7-5-re nyert, s rendkívül fontos pontokkal szakította le a cseheket.

Jegyzőkönyv HC Orli Znojmo–Fehérvár AV19 5-7 (0-1, 0-3, 5-3) Znojmo, 3011 néző. Vezette: Berneker, Stolz (Soós, Pardatscher) Znojmo: Lassila (Halasz) – Lattner (1), Sedlak, Kalus 1(eh) (1), Stretch (1), Mc Pherson (1) – Vainonen, Tejnor, Spacek, Kujawinski 1(1), Luciani 1(2) – Stehlik, Kruckovyc 1, Bulin (1), Matus (1), Nemec 1(1) – Oscadal. Vezetőedző: Miroslav Fricer. Fehérvár AV19: Carruth – Harty, Szabó D. (2), Sille 1, Hári (3), Kuralt 1(2) – Caruso (1), Meland 1, Szabó K., Koskiranta 1(eh), Sárpátki – Stipsicz 1, Tikkanen, Erdély, Sarauer 2 (egyik ee) (1), Phillips – Szita, Reisz, Sofron. Vezetőedző: Hannu Järvenpää Kiállítások: 12 illetve 18 perc Kapura lövések: 36-29

