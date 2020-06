Gólokkal kellene nyerni

Hiába próbált a Ferencváros nyomába eredni a Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 28. fordulójában, meg kellett elégednie az egy ponttal. Nem érdemelt győzelmet a Vidi.

Hamar, már a 4. percben vezetést szerzett a Mol Fehérvár FC a Budapest Honvéd vendégeként az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, impozáns támadás végén Nikolics Ne­manja 15 méterről dropból lőtte ki a bal alsó sarkot. Niko aztán a meccs főhőse lehetett volna, büntetőhöz jutott a Vidi, de Tomas Tujvel védte a korábbi válogatott tizenegyesét. A büntetőre készülődve Nikolics is láthatta, hogy egy kispesti labdaszedő hevesen ugrál a kapu mögött.

– Láttam én is őt, de nem zavart meg. Lehet, hogy oda kellett volna rúgnom a tizenegyest, ahol ő állt. Nem akarom elvenni Tujvel érdemeit, de nem volt jó tizi. Ha nem félmagasan rúgom, s jobban sarokra megy, gól lett volna. De csak az hibázhat, aki odaáll a labda mögé. A Legiában és Chicagóban is rugdostam tiziket, ezután is elvállalom, ha az edzői stáb nekem szavaz bizalmat – mondta a lefújás után a fehérváriak mezében már 91 gólnál járó Nikolics Nemanja.

A Honvéd aztán átvette az irányítást: a második félidőben Ugrai révén egyenlített. A Vidi képtelen volt újítani, nem is riogatta többet Tujvel kapuját, egy pontot hozott el a fővárosból.

– Jól kezdtük a találkozót, egyből gólt rúgtunk, aztán volt egy tizenegyes, de azon kívül nem mi uraltuk a mérkőzést – értékelt a fehérváriak kapusa, Kovácsik Ádám. – Az első félidő végén volt egy helyzete a Honvédnak, annak jeleznie kellett volna, hogy egy gól bármikor benne van a mérkőzésben. Szünetben azt az utasítást kaptuk, hogy rúgjuk rá a másodikat, azzal kicsit meg lehetett volna nyugodni. Ezt nem sikerült megvalósítani, a Honvédnál volt a labda nagyrészt, ők nyomtak többet, nagyon sok oldalszabadrúgásuk volt, magunkra húztuk őket. Kiegyenlítettek, utána pedig szűken visszaálltak a saját térfe­lükre, helyzetet sem sikerült kialakítanunk, sőt, a végén nekik voltak veszélyes kontráik. Javulnunk kell, nem szabad megelégednünk egy góllal. Mi vagyunk a Fehérvár, vagyis két, három, esetleg négy gólt kellene rúgnunk egy meccsen…