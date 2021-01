Ezredes lett az orosz-magyar amazonból

Nem tartozik az élmenők közé az Alba FKC a K&H Liga női kézilabda NB I-ben, azonban a 13. helyen álló együttes egyik pillére történelmet írt. Triscsuk Krisztina ezredik fehérvári gólján is túl jár.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Két fordulóval korábban, a Kisvárda ellen aratott bravúros, 22-21-es idegenbeli győzelem alkalmával Triscsuk Krisztina nyolc gólt szerzett. Az FKC motorja volt a 35 esztendővel ezelőtt Bokszitogorszkban született, 53-szoros magyar válogatott irányító-átlövő, s nem is tudta, hogy a Kisvárdán termelt góljai fele már történelmi magasságokba emelte. Triscsuk megdobta ezredik fehérvári gólját, majd aztán megtoldotta még hárommal, így már 1003 találattal áll a klub örökranglistája második helyén.

– A napokban éppen körmösnél voltam, mikor bejött egy barátnőm, s rögtön gratulált. Nem tudtam mihez, mire közölte, hogy a hírek is arról szólnak, hogy 1003 gólnál járok. Ekkor néztem utána, hogy közel 1800 NB I-es gólt szereztem eddig Magyarországon, s ezzel a legeredményesebb tíz NB I-es játékos között vagyok. Akkor ezek szerint valamit jól csináltam – nevetett Triscsuk Krisztina, aki 2005-ben igazol Veszprémből Székesfehérvárra, az akkori Cornexiben vált élvonali játékossá, s nyolc év elteltével indult útnak.

Szerepelt Érden, Dunaújvárosban, Siófokon, Kisvárdán, egy németországi kitérő után aztán újra a DKKA-ban játszott, majd visszatért az Albába.

A fehérvári női kézilabda egyik szerelmese, Mátyus István statisztikája szerint a most Mosonmagyaróváron pattogtató Tilinger Tamara a klub legeredményesebbje, 201 bajnoki összecsapáson 1057 gólt dobott. Triscsuk 182-n érte el az 1003-at, vagyis akár be is foghatja „Pumit”, s klubrekordra törhet.

– Mennyit is kell dobnom, 55-öt? Jó, akkor összeszedem magamat – mosolygott Triscsuk Krisztina, aki emlékszik az első fehérvári színekben szerzett góljára is. – Szabó Edina volt az edző, s eleinte inkább védekezésben voltam pályán. Megszereztem egy labdát, s meg is lepődtem, hogy senki nem volt mellettem. Megindultam, s be is dobtam. De nem ünnepeltem, nem tartozom azok közé, akik túl nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek. Nincs nálam lélektana egy-egy gólnak. Mindig a maximumra törekszem, szeretném sok góllal segíteni a csapatot, de akkor örülök igazán, ha nyer a csapat.

Minden gól egy örömforrás, valamilyen szinten biztosan előrelendíti a szerzőjét. A kézilabdában akár 8-10 gólt is lőhet meccsenként egy igen gólerős játékos, nehéz ekkora szórásban kedvencre lelni. Krisztának mégis van. De az a magyar válogatotthoz köthető.

– Németh András volt a szövetségi kapitány, világbajnokságon csaptunk össze Japánnal. 11 méterről a felső sarokba lőttem, ez nagyon megmaradt.

Triscsuk Krisztina a hétvégi, Győr elleni bajnokit kihagyta, mert Kisvárdán comb­izomsérülést szenvedett. Azonban már felépült, s teljes intenzitással készül a pénteki, Szombathely elleni sorsdöntő összecsapásra.

– Három hónapja dolgozunk együtt Józsa Krisztiánnal, remélem, hogy beérik a munkánk. A Kisvárda elleni győzelemre lehet építeni, de most négy fontos meccsünk jön, melyeket meg kell nyernünk! Elégedett lennék, ha a legjobb nyolc között fejeznénk be a bajnokságot. Ehhez azonban nagyon sokat kell tennünk, mert sok csapat rendelkezik azonos pontszámmal.

Triscsuk 1+1 éves szerződéssel rendelkezik. Eddig nyolc meccset tudott le az FKC a bajnokságból, melyből még 18 hátra van. Vagyis meglehet az a klubrekord…