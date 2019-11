Gólgazdag mérkőzésen döntetlenezett a MOL Fehérvár FC

A labdarúgó NB I 11. fordulójában a ZTE FC vendége az éllovas MOL Fehérvár FC együttese volt, ebből következően az újoncnak nem ígérkezett könnyű dolga. A ZTE FC két góllal is vezetett, de fordított a Fehérvár FC, végül Zoran Lesjak mentett pontot az egerszegieknek.

Mindössze egy változás lett a ZTE FC kezdőcsapatában a múlt heti, Újpest elleni találkozóhoz képest, ugyanis Ikoba helyett Bobál Gergely került be a csapatba. Érdekes, hiszen a hétközi kupameccsen mindketten dupláztak, s ez alapján akár a a tengerentúli támadó is ott lehetett volna a kezdőben, de van ugyebár taktika is, ami ezek szerint most nem engedte meg ezt. Ami a vendég Fehérvár FC-t illeti, a sérüléséből felépült Pátkai Máté kispados volt, és Futács Márkó is, de éppen elég jó játékosa van Marko Nikolicnak ahhoz, hogy mondjuk kettejük kimaradása okán tartalékos ellenfélről beszéljünk.

A találkozó előtt a legutóbb 150. NB I-es meccsén szerepelt Miroslav Grumic-ot köszöntötte Sallói István, a ZTE FC klubigazgatója és természetesen a közönség is nagy tapssal jutalmazta a középpályást. És egy gyászszünet is megelőzte a kezdő sípszót. A ZTE FC hűséges szurkolója, Nagy András a napokban elhunyt, rá emlékeztek a stadionban. A fehérvári Armin Hodzic pedig az első másodpercben megkapta a sárga lapot, hiszen a kezdőrúgás előtt átlépte a térfelet.

A Fehérvár kezdte talán erőteljesebben a meccset, de gyorsan jött a hazai gól, ami jelezte: a ZTE FC bravúrra készül. A 6. percben Mitrovic mélységi passzából Stieber lépett ki, Kovácsik kapus csak elütni tudta a labdát a zalai középpályás elől, ám érkezett Bobál Gergely és kissé balról, 8 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 1-0. A bekapott gól érezhetően feszültté tette a fehérváriakat, amit a sárga lapok is jeleztek, de aztán elkezdtek futballozni. Lendületes támadásokat vezettek, sokszor játszották meg a széleken, ahonnan rendre jöttek a visszagurítások és a lövések, de Demjén védett. A ZTE bízott a kontráiban és a 24. percben a bal szélen megint egy mélységi kiugratás után Radó viharzott a kapu felé, jó csellel tisztára játszotta magát, de lövését védte a kapus. A 25. percben pedig megduplázódott a hazai előny. Mitrovoc szerezte vissza a labdát, okosan kivárt, és a tizenhatoson belül érkező Bobál Gergelyhez passzolt, aki 14 méterről laposan kilőtte a bal alsót, 2-0. Remek támadás volt és a befejezés is. A zalai közönség joggal ünnepelt, a ZTE FC fegyelmezetten futballozott és látszott, hogy tervszerűen. A 30. percben viszont meghűlt a vér a hazai szurkolókban, hiszen Mitrovic adta el a labdát a saját tizenhatosa előtt, a labdára Kovács csapott le és 14 méterről nagy erővel kapura lőtt, de Demjén nagy bravúrral védett. Ettől függetlenül a ZTE veszélyesen futballozott, de egyben figyelnie is kellett, hiszen a Fehérvár folyamatosan ment előre, gyorsak voltak a passzai, amit sokszor nehezen követtek a hazaiak. A 38. percben kényszerű csere következett: Tamás Krisztián jelezte, hogy cserét kér, akinek a helyére Gergényi Bence érkezett. A Fehérvár FC továbbra a szélen tudta bejátszani a területet, ahonnan érkeztek a beadások, de hárított a védelem, s ha kellett, szögletek árán is.

A kétgólos hazai vezetés remek alapot adott a második félidőre, egyik csapat sem cserélt. A ZTE FC továbbra sem nyílt ki a szükségesnél jobban. Az 50. percben aztán Bobál G. távoli lövéssel próbálkozott: 25 méteres bombáját a levegőben ütötte szögletre a vendégek kapusa. Aztán jött a szépítés. Az 51. percben Petrjak kapott labdát a bal szélen, az alapvonalig ment vele, ahonnan középre adott, érkezett Nego, aki 7 méterről a kapuba fejelt, 2-1. Egy percen belül jött az egyenlítés is. A ZTE játékosai nem tudtak felszabadítani, végül jó összjáték után Hodzic lépett ki és 8 méterről Demjén felett a kapu közepébe emelt, 2-2. Dobos Barna, a ZTE vezetőedzője azonnal reagált, Devecserit küldte a pályára erősítendő a védelmet és Radót hozta le. Jó kis meccs lett a találkozóból, a további gólokról egyik csapat sem mondott le és közben kezdett parázs lenni a hangulat a pályán. A 65. percben Bedi 25 méteres bombáját ütötte szögletre Kovácsik, de támadott. Öt védőre állt át a hazai csapat, viszont nem tudta huzamosan megtartani a labdát, így a vendégek többet voltak a zalai térfélen. A fehérváriaknál Kovács volt nagyon aktív, kérte a labdákat, osztogatott, de persze ő is hibázott… Ikobát is pályára vezényelte a ZTE vezetőedzője, aztán 77. percben Nego lövését kellett jó védéssel szögletre tolnia Demjénnek. A 83. percben aztán semmi sem segített. Szöglethez jutott a Fehérvár FC, az egerszegiek nem tudták kivágni a labdát, végül Futács fordult az ötös előterében és fordulásból a léc alá lőtt, 2-3. Megfordította tehát a meccset a vendégcsapat, a kérdés az volt, hogy lesz-e még egy fordulat. A ZTE már nem várhatott tovább, menni kellett az egyenlítésért és ment is! A 93. percben Gergényi bedobása után maradt a vendégek tizenhatosán belül a labda, ami a kapu előterében helyezkedő Lesjakhoz került, aki két lépésről a kapuba lőtt, 3-3.

Jegyzőkönyv

ZTE FC – MOL Fehérvár FC 3-3 (2-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4038 néző. Jv.: Andó-Szabó (Gerorgiu, Huszár).

ZTE FC: Demjén – Kocsis, Lesjak, Bobál D., Tamás K. (Gergényi, 38.) – Bedi, Mitrovic – Babati (Ikoba, 74.), Stieber, Radó (Devecseri, 54.) – Bobál G. Vezetőedző: Dobos Barna.

Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Rus (Elek, 83.), Musliu, Hangya – Nikolov – Kovács I., Milanov (Futács, 74.), Pantic (Pátkai, 59.), Petrjak – Hodzic. Vezetőedző: Marko Nikolic.

Gólszerzők: Bobál G. (6., 25.), Lesjak (93.), illetve Nego (51.), Hodzic (52.), Futács (83.).

Sárga lap: Stieber (17.), Kocsis (18.), Bobál D. (45.), illetve Hodzic (1.), Pantic (9.), Nego (12.).