Gólgazdag meccsen tudtak győzni a Titánok

Az elmúlt öt meccséből négyet nyerő, remek formában játszó Fehérvári Titánok jégkorongcsapata a Hokiklub Budapest otthonában lépett jégre az Erste Liga pénteki játéknapján.

Hokiklub Budapest– Fehérvári Titánok 4-6 (2-1, 0-1, 2-4)

Tüskecsarnok, 50 néző., V: Kormos, Varjú, Kis-Király, Mokrai

Hokiklub: Hajek – Lévai, Orbán A. (1), Petres, Satek (2), Szappanos 1 – Csíki, Jancsó (1), Egyed, Horváth B., Szűcs I. – Lakatos L. 1, Szécsi 2, Albert (1), Izsák, Köllő – Bernáth, Vajda, Berendi, Németh Á., Szopos. Vezetőedző: Gröschl Tamás

Titánok: Gyenes – Beukeboom 1, Vas M. (1), Lewis, Mihály Ákos 2, Péter 1 (1) – Reiter A. (1), Sándor F., Bennett 1, Dézsi, Madácsi (1) – Kiss R., Szabó B., Császár (2), Hamvai 1, Mazzag (1) – Erdély B., Imre, Almási, Buzás, Kovács A. V.edző: Kiss Dávid

Hét perc, ennyi sem telt el a mérkőzésből, amikor egy rossz letámadási kísérlet után Szappanost ugratta ki Satek remek ütemben, a hazaiak csatára pedig ki is lőtte a bal felsőt, 1-0. Csőstül jött ráadásul a baj, mindössze négy perccel később már 2-0-ra vezetett a Hokiklub, miután Szécsi Patrik csapott le egy kipattanóra. A balul sikerült kezdés után még a harmad vége előtt szépíteni tudtak a Titánok, Hamvai lőtt a jobb felsőbe, 2-1. Az első harmad utolsó percében lélegzethez is alig jutott a Hokiklub, de egyenlíteni nem tudtak a Titánok, 2-1-es hazai vezetésnél fordultak a csapatok.

A második harmadban szintén a vendégek birtokolták többet a korongot, és az egyenlítés viszonylag hamar össze is jött.

Emberelőnyben járatták a korongot a fehérváriak, és végül Beukeboom bombázta a korongot a kapuba a kék vonalról, 2-2. A gól után is lendületben maradt a Fehérvár, de Izsák szólójánál Gyenesnek is nagyot kellett nyújtózkodnia. Beukeboomnak is több nagy lövése volt még, Hajek viszont rendre hárított. Öt perccel a vége előtt Császár lőhetett teljesen üresen középről, de Hajek Márk nagy bravúrral védte a lövést.

A záró játékrész elején beindult a fehérvári henger, sorrendben Bennet, Péter Andor,majd Mihály Ákos talált be, 2-5. Ezzel viszont nem volt még vége, Szécsi góljával szépített, Lakatos találatával egy gólra jött fel a Hokiklub, 4-5. A végén üres kapuval játszottak a hazaiak, amit Mihály Ákos használt ki, beállítva a 4-6-os végeredményt. A Dunaújvárosi Acélbikák a Vienna Capitals II-t fogadták hazai pályán, de győzni nem sikerült, 5-3-ra győztek a bécsiek.

