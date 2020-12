Gól nélküli döntetlennel zárult a derbi Felcsúton

A Puskás Akadémia FC az év utolsó hazai bajnokiján nem bírt a fegyelmezetten védekező Kisvárda csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában. Ezzel a felcsúti gárda szezonbeli első döntetlenjét érte el a bajnokságban.

Puskás Akadémia FC – Kisvárda 0-0 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, V.: Antal Péter (Albert István, Bornemissza Norbert).

PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Meissner, Spandler, Nagy Zs. – Urblík (Plsek, 61.), Van Nieff (Baluta, 76.) – Slagveer (Komáromi, 61.) Knezevic, Kiss T. (Tamás N., 83.) – Mance (Vanecek, 76.). Vezetődező: Hornyák Zsolt.

Kisvárda: Dombó – Melnyik, Ene, Rubus, Hej – Lucas, Cukalasz – Navratil (Jelena, 83.), Bumba (Horváth Z., 77.) Sassá (Karaszjuk, 92.) – Camaj (Zlicsics, 77.). Sportigazgató: Révész Attila.

Sárga lap: Mance (72.), Baluta (92.), illetve Rubus (72.), Navratil (74.).

Nem volt egyszerű helyzetben a vendég gárda, ugyanis vezetőedzője és segítője nélkül érkezett Felcsútra. Mint ismert, Supka Attila vezetőedző mellett további trénerek, valamint játékosok is elkapták a koronavírust a szabolcsi együttesben, így Révész Attila sportigazgató, valamint a második csapat edzője, Kocsis János ült le a kispadra. Emellett szinte csoda, de az egy héttel ezelőtti Budafok elleni kezdőcsapat tagjai ezúttal is pályán lehettek az első perctől, de a kispad igencsak rövid volt a vírus miatt. Addig a hazaiaknál jóval nagyobb volt a merítési lehetősége Hornyák Zsoltnak, a PAFC mesterének.

A mérkőzés jó iramban kezdődött, mindkét csapat megszervezte a védekezését, de ezzel együtt igyekeztek támadólag fellépni. Mindezeknek köszönhetően egy változatos, akciódús időszakot láthattak az érdeklődők – természetesen a tévékészülékek előtt –, a kapuk felváltva forogtak veszélyben. Szerencsére jóval enyhébb volt az idő, mint az elmúlt napokban, ennek ellenére a 8. percben megfagyott a vér a felcsúti erekben, hiszen Bumba parádésan ugratta ki Navratilt, aki ziccerben kilépve lőhetett kapura, azonban Tóth Balázs nagy bravúrral hárított. Néhány perccel később a kisvárdai mezben játszó kollégájának, Dombónak akadt dolga, Van Nieff laposan érkező bombáját hárította, majd Knezevic kapu elé centerezett labdájára érkező Szolnoki Roland próbálkozását kellett kiimádkoznia. A felcsútiak csapatkapitánya azonban – a szabolcsiak szerencséjére – elpuskázta a helyzetet. Egyre inkább átvette az irányítást a Hornyák-csapat, de fölényét nem sikerült gólra váltania, amire kis híján rá is fizetett, ugyanis némiképp a semmiből a 42. percben egy várdai helyzet alakult ki, ám a támadói nem voltak határozottak, így oda lett a helyzet.

Amennyire jól indult az első, annyira rosszul a második játékrész. Az első tíz perc csak nyomokban, vagy annyiban sem emlékeztetett a futballra: rengeteg hiba, pontatlan passz, elrontott labdaátvétel jellemezte mindkét csapatot. Kiss Tamás, a PAFC U21-es válogatott játékosa nagyszerű csellel törte meg a „csendet”. Ahogy telt-múlt az idő, valósággal felbillent a pálya. A második félidő láthatóan arról szólt, hogy a vendégek őrizték a döntetlent, míg a Puskás a győzelemre játszott. Hornyák Zsolt valamennyi támadó szellemű játékosát be is vetette ennek érdekében: Plsek, Komáromi György, Baluta, Tamás Nándor és az elmúlt mérkőzés hőse, Vanecek is a pályán volt már a mérkőzés végére, de a hőn áhított gólt nem sikerült megszerezni.

Ezzel a Várda megőrizte harmadik helyét a Puskás Akadémiával szemben, addig a felcsútiak immáron sorozatban harmadszor úszták meg kapott gól nélkül a mérkőzést, ami mindenképpen dicsérendő, főleg ha az egy hónappal ezelőtti formát nézzük.