Gól nélküli bemutatkozás Felcsúton

Tóth Balázs a Puskás Akadémia FC kapusa tavaly szeptemberben a Magyar Kupában állt először az NB I-es csapatban a gólvonal elé, majd az OTP Bank Liga 25. fordulójában az első osztályban is debütált.

A Kazincbarcikán született 22 esztendős hálóőr 2010-ben csatlakozott az akadémiához. A 2013/2014-es szezonban U17-es csapattal aranyérmes lett a korosztályos bajnokságban, illetve ő őrizte a Puskás Akadémia kapuját a 2014-es Puskás–Suzuki-kupa fináléjában, a Real Madrid elleni emlékezetes összecsapáson, amely a Pancho Aréna nyitómérkőzése is volt egyben.

Egy esztendővel később, 2015 novemberében védhette először PAFC NB III-ban szereplő gárdájának a kapuját a BKV Előre elleni bajnokin. Az ifjú portás a korosztályos ranglétrát végigjárva a 2016/2017-es évadot már a felnőtt keret tagjaként kezdte meg, mint harmadik számú kapus, sőt a szezon végén NB II-es bajnoki címet ünnepelhetett a társakkal. Az élvonalban először 2018 áprilisában, a Budapest Honvéd elleni bajnokin ülhetett le a kispadra.

Az utánpótlás-válogatott kapus az előző idényt kölcsönben az NB II-es AFC Csákvárnál töltötte, ahol 25 összecsapáson lépett pályára. A kölcsönjáték után visszatért Felcsútra, és onnantól már Hegedüs Lajossal „csatázik” az első számú pozícióért.

– Az egyik nagy vágyam teljesült azáltal, hogy bemutatkozhattam a Puskás Akadémia színeiben a Magyar Kupában – mondta a kupa-debütálást követően.

Ezután novemberben 2022 nyaráig szóló kontraktust írt alá klubjával, és komoly terveket szőtt.

– Ez egy visszajelzés a szakmai vezetés részéről, hogy jó úton haladok, meg vannak elégedve a munkámmal. A jövőben is keményen fogok dolgozni azon, hogy meghatározó játékosa legyek a Puskás Akadémiának. Kilenc éve tartozom a klubhoz, és szeretném hozzásegíteni csapatomat ahhoz, hogy szép eredményeket érjen el. Remélem, az a nap is eljön, amikor első számú kapusként állhatok a gólvonal előtt – fogalmazott.

Majd bő fél év múltán újabb álma vált valóra, Mezőkövesden a találkozón megsérülő Hegedűs Lajos helyére állt be a 40. percben, és kapott gól nélkül lehozta a mérkőzést.

– Sajnálatos, hogy megsérült Hegedűs Lajos, de egy kapus csak arra vár, hogy be tudjon mutatkozni. Lajos már korábban jelezte, hogy kapott egy rúgást, akkor már megfordult a fejemben, hogy beállhatok, majd két-három perc elteltével mondták, hogy mozogjak… Próbáltam végig fenntartani a koncentrációmat, örültem, hogy nem tudták bevenni a kapumat.