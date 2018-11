Gödörben a kis Volán

Nyolc mérkőzés óta nyeretlen a Fehérvári Titánok jégkorongcsapata az Erste Ligában. A fiatal szakvezető, Kiss Dávid szerint túl sok pontot veszítettek már a figyelmetlenségek miatt.

Hétfőn a Vienna Capitals II vendégeként szenvedtek 5-4-es vereséget a fehérvári hokisok. A Titánok ismét előnyből kaptak ki, amire edzőjük külön felhívta a figyelmet:

– Két góllal mentünk, de három perc alatt kiengedtük a kezünkből az előnyt, ami már nem először történt meg velünk ebben a szezonban.

Már tizennyolc pontra van a még felsőházat jelentő Újpest. Ugyan nem feltétel a legjobb ötbe kerülés ahhoz, hogy ott legyen valaki a rájátszásban, de nagyban megkönnyíti a dolgot. Ennek szellemében Kiss Dávidék is feljavulnának:

– A hibákat elemezni fogjuk, és megpróbáljuk kijavítani őket, hiszen csapatként nyerünk, és csapatként veszítünk.

A közelmúltban azt is kiemelte, hogy a papíron gyengébb együttesek ellen kevésbé megy a játék, nincsenek ott annyira fejben a fiatalok.

– A srácoknak ez a munkájuk, ez kell, hogy motiválja őket, akármilyen rossz szériában is vagyunk. Meg kell tanulniuk ezt is kezelni.

A kék-fehérek legközelebb november 25-én vasárnap 17.30-kor, a DEAC ellen lépnek jégre hazai pályán.

Vezető képünk archív felvétel, illusztrációként szolgál!

