Gambiai csatár a Vidiben

Az olasz második vonalban gyűjtött tapasztalattal felvértezett támadót vett kölcsön a Mol Fehérvár FC. Lamin Jallow a gambiai válogatottban is szerepelt már.

A belső védő Michael Lüftner, az alapvetően védő, de a középpályán is hasznos Marcel Heister; az ugyancsak középpályás Szendrei Norbert és az ukrán Jevhen Makarenko után egy támadót is igazolt a Mol Fehérvár FC labdarúgó csapata.

A Vidi csütörtökön bejelentette, hogy megállapodott az olasz Serie B-ben szereplő Vicenza alakulatával Lamin Jallow kölcsönvételéról. A gambiai válogatott támadót kölcsönszerződése után akár meg is vásárolhatja a fehérvári klub.

Lamin Jallow december 18-án töltötte be 25. életévét. Gambia fővárosában, Banjulban született, de 19 évesen már Olaszországban edződött. Veronában futballozott, a Chievo játékosa lett a 185 centis csatár. A kék-sárgáknál mutatkozott be a Seria A-ban, ahol kettő meccs jutott neki. Az elmúlt négy és fél évet az olasz másodosztályban töltötte, a Trapani, a Cesena, a Salernitana és a Vicenza alakulatait erősítette. Összesen 128 bajnokin 28 gólt szerzett és kiosztott 12 gólpasszt is. A 2020/2021-es szezonban a Vicenza játékosaként 21 meccsen 3 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, s kellemes élményekkel zárta a szezont, mert az utolsó meccsen is betalált.

A transfermarekt.com oldal által 700 ezer euróra taksált Jallow 2016-ban mutatkozott be hazája válogatottjában, 14 mérkőzésen eddig egyszer volt eredményes. Legutóbb Kongó ellen szerepelt 2021. márciusában.

– Lamint már korábban is figyelte a szakmai stáb, azonban miután a Vidihez kerültem, kicsit lelassult maga a folyamat, hiszen én is szerettem volna meggyőződni arról, hogy megvannak benne azok a kvalitások, amelyek hasznosak lehetnek a csapat számára – fogalmazott a klub honlapján Sallói István sportigazgató. – Úgy ítéljük meg, hogy sebességével, fizikai felépítésével mindenképpen sokat tud majd hozzátenni a támadójátékunkhoz, valamint növeli a vezetőedző variációs lehetőségeit is.

– Örülök, hogy itt lehetek, tisztában vagyok vele, hogy egy nagy múltú csapathoz érkeztem, ami nagy célokkal vág neki a következő időszaknak és remélem, ennek én is tevékeny részese tudok lenni! – mondta Lamin Jallow, aki a 30-as számú mezt kapta a Vidiben. – Várom, hogy találkozhassak és ünnepelhessek a szurkolókkal a stadionban, úgy gondolom, a segítségükkel jó teljesítményre leszünk képesek. Csapattársam volt a Vicenzánál Davide Lanzafame, aki sokat mesélt a magyar bajnokságról, tudom, hogy jó csapatok alkotják a mezőnyt, nincsenek lefutott mérkőzések. A családom jövő héten érkezik Székesfehérvárra, itt szeretnénk berendezkedni a három éves lányommal, az 5 hónapos fiammal és a feleségemmel. Természetesen nagyon izgatottan várják ezt az új időszakot, akárcsak én.

A Mol Fehérvár FC szombaton 20.30 órakor vívja második mérkőzését a 2021-22-es pontvadászatban. Szabics Imre legénysége a Gyirmót FC Győr vendégeként lép pályára a 3. fordulóban.