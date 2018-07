Gál Bence a győri labdarúgásból érkezett az Alba Fehérvárhoz

A Rába- partján futballozott, majd erőnléti edzőként kezdett dolgozni az egykori csatár, Gál Bence. Július közepe óta már a fehérvári női kézilabdázók fizikai felkészítéséért felel.

Labdarúgóként a Győri ETO színeiben szerepelt. Ígéretes támadóként számoltak önnel, ennek ellenére mégsem jutott szóhoz az élvonalban.

– Így alakult. Gyorsnak számítottam, szerettem gólt lőni, gyakran sikerült is. Ennek ellenére nem mutatkozhattam be az első osztályban, az NB II-ben viszont sokszor, számításaim szerint mintegy száz alkalommal léptem pályára. Az ETO-ban, a második vonalban játszottam a legtöbbet, valamint Újpesten töltöttem két szezont, a tartalékoknál, de a liláknál sem sikerült beverekednem magam az elsőligás gárdába. Szerepeltem a győri Integrál-DAC, a Mosonmagyaróvár, valamint az NB III-as Csorna gárdájában, és az ugyanebben az osztályban vitézkedő Lipótban. Az egyre több munka miatt az edzésekre már nem maradt időm, ezért befejeztem a focit – mondta a 33 esztendős Gál Bence.

Maradt a sportban, erőnléti edzőként dolgozik évek óta.

– A futball mellett folyamatosan képeztem magam, öt évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni korábbi csapatomnál, a győri focistáknál. Nem sokkal a bajnoki cím megszerzése után, 2013 nyarán kerültem oda.

Ezek szerint a sikereknek már nem volt a részese.

– Valóban, nehezebb időszak következett: 2015-ben a harmadik vonalba száműztek minket, tavaly nyáron jutottunk vissza a másodosztályba. Az utánpótlásban, valamint a felnőtteknél is dolgoztam, rehabilitációs és erőnléti edzőként, az újonnan kinevezett sportigazgató, Kovács Tivadar – aki munkatársam volt a kisalföldi klubnál – ajánlására érkeztem az FKC-hoz. Az első benyomásaim kedvezőek, jól érzem magam a Verseci úton.

Pedig a férfi futballból került a női kézilabdába. Csak az hasonló a két sportágban, hogy mindegyiket gólra játsszák.

– Nem teljesen idegen a női kézilabda sem, a BL-győztes lányokkal már dolgoztam a rehabilitációjuk során. Bár Fehérváron van a főállásom, de Győrben sem adtam fel mindent, a futballválogatott korábbi erőnléti edzőjével, Holanek Zoltánnal közösen tevékenykedem. Érdekesség, hogy ő éveket töltött az MLSZ alkalmazásában, de pár hete az ETO női kéziseihez került, míg én az Albához – a futballt női kézire cseréltük. Ő is jól érzi magát új munkáltatójánál.

Milyen ismeretekkel rendelkezett a fehérvári kéziről?

– Nem sokat tudtam róla, viszont a helyi futballról képben voltam. A győri utánpótlásban szereplő játékosként anno sok meccset vívtam Székesfehérváron, barátokra is szert tettem. Az egykori válogatott futballista, a jelenleg a Mezőkövesd fiataljait gardírozó Horváth Gábor a barátom, vele egykorúak vagyunk, nagyon sok összecsapáson szerepeltünk együtt. A szintén a Videotonban nevelkedő Disztl Milánt is barátomnak nevezhetem, vele egy csapatban szerepeltünk a Predator Kupán, Párizsban, még 1998-ban. Meg is nyertünk az utánpótlás eseményt, amit a futball-világbajnoksággal egy időben rendeztek a francia fővárosban. Vidi meccsen, a Sóstó Stadionban szurkolóként nem jártam, viszont Győrben gyakran megnéztem a zöld-fehérek és a piros-kékek rangadóit.