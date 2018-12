Futballünneppel búcsúzott a Vidi

Ugyan nem győzött, és nem jutott tovább az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába a Vidi FC, példát mutatott a magyar labda rúgócsapatok számára, hogyan kell a nemzetközi porondon szerepelni. A Chelsea elleni 2-2-es döntetlen mindenképpen siker.

A brit lapok érthetően nem magasztalták a csillagos égig a Chelsea FC-t, hiszen a legjobb 32 közé simán bejutott londoni alakulat két szabadrúgásgóllal ért el 2-2-es döntetlent a Vidi FC vendégeként. A Sky Sports kiemelte, hogy a Chelsea Magyarországon elrontotta addigi tökéletes El-mérlegét. A lap statisztikákra hivatkozva utalt arra, hogy a londoni csapat a legutóbbi kilenc Európa-liga-mérkőzésén veretlen maradt (nyolc győzelem, egy döntetlen), a 2012–2013-as idényben a Rubin Kazany ellen vívott negyeddöntő-visszavágó óta nem kapott ki. Utoljára akkor kapott két gólt a Chelsea, vagyis a Vidi megtört egy öt és fél éve tartó sorozatot.

– Azt gondolom, sok taktikai hibát vétettünk és gyakran vesztettünk labdát – értékelt Maurizio Sarri, a Chelsea menedzsere a lefújást követően. Azonban elégedett vagyok a csapat karakterével, amit mutattunk, jól reagáltunk a Vidi második góljára. Sok fiatal szerepelt a csapatunkban, de a fiatalok hozzáállásával is elégedett vagyok.

Maurizio Sarri nem neheztel fiatal védőjére, Ampadura, hogy öngólt vétett.

– A gól nem az ő hibája, amikor az ellenfél játékosa hozzáérhet a labdához, abból bármi lehet. Ha olyan csapatban játszhatott volna, mint a standard kezdőnk, könnyebb lett volna neki is teljesíteni a pályán. Nem játszott rosszul Hudson-Odoi-jal egyetemben.

Sarri arra is kitért, hogy a két, fehérváriak elleni összecsapáson leginkább Kovács István játéka tetszett neki a magyar csapatból.

A piros-kékek a csoport harmadik helyén zártak, miután a BATE Boriszov 3-1-re nyert a PAOK Szaloniki vendégeként.

Marko Nikolics, a Vidi vezetőedzője büszke arra, amit elért a gárda.

– Gratulálok a játékosaimnak, az ígéret szerint küzdöttek, harcoltak az utolsó percig – mondta Nikolics. – Nyerhettünk volna talán, de így is egyetlen csapatként tudtunk pontot szerezni a Chelsea ellen. Az utolsó tíz percben tudtuk, meglehet a meccs, mindenki harcolt, mint egy őrült, és nem csak küzdelem volt a pályán, de a játék is tökéletes volt. A vége miatt rendkívül büszkék lehetünk, ugyan haszontalan volt a küzdelem, de mindent megtettek a srácok. Nagyon büszke vagyok arra, amit a nyár óta felépítettünk, az egész európai sorozatra. Remek dolgokat láttam a csapattól. Azonban nem vagyok teljesen elégedett, mert nem írhatjuk tovább a történetet. Szeretném, hogy minden évben európai csoportkörben szerepelhessen a csapat. Igenis, magyar csapatnak is el lehet jutni erre a szintre, ezt bizonyítottuk. A másik meccsen irreális eredmény született, de a mienk is inkább az, amit elértünk. Összességében elégedett vagyok a csoportkörös szerepléssel, az elért 7 ponttal. Boldog vagyok itt. Amikor megállapodtunk a Vidivel, a hároméves projektünk végére tűztük ki célul a csoportkörös szereplést, de ez egyből összejött a bajnoki cím után. Most jó lépések kellenek, ötévente 3-4 alkalommal csoportkörbe kellene kerülni, nem tízévente egyszer – mondta a tréner.

Loic Nego káprázatos kapáslövéssel szerzett vezetést a Vidinek a második félidőben. A találkozó után a francia szélső és az angolok csatára, Olivier Giroud gratulált egymásnak. Nego elégedett volt saját és a csapat játékával is. Hozzátette, hogy nagyon nehéz volt a Chelsea ellen játszani, mégis jó eredményt értek el.

Az Újpest elleni legutóbbi bajnokin hibázó Fiola Attila a Chelsea ellen nagyot futballozott. Kiváló védőmunkát végzett, s még azt is be merte vállalni, hogy Loftus-Cheeket egy köténnyel játssza át.

– Nagyon elfáradtam, nagyon nehéz mérkőzés volt. Az év vége felé már mindenki nagyon kimerült, nehezen bírtuk a terhelést, hogy hetente két meccset játszottunk – mesélte Fiola. – Jól védekeztünk, jól tartottuk magunkat, két szabadrúgásból kaptunk két gólt. Jól kontrázgattunk, bár lehetett volna bátrabban is focizni. Sokszor kapkodtunk, eladtuk a labdákat. Ennyi volt bennünk, sajnálom, hogy nem tudtuk megtartani a 2-1-es vezetést. Le a kalappal mindenki előtt, mert nagyot küzdöttünk. Kicsit csalódott vagyok, mert a meccs előtt úgy gondoltuk, ha bravúrt hozunk, akkor meglehet a továbbjutás. De miután láttuk, hogy a félidőben már 3-0 volt a BATE-nak, már nem gondoltuk, hogy változik a forgatókönyv. A Chelsea összes játékosa remek labdarúgó. Képzettek, ragad hozzájuk a labda, mindegyik játékos ellen borzasztó nehéz volt játszani.

Az UEFA-együtthatók tekintetében is nagyot lépett előre a klub. A csoportkör előtt 4 körül volt a koefficiens, most már ez a mutató 9-re nőtt, vagyis kedvezőbb helyzetből várhatja majd a következő sorsolást.

Azonban ahhoz, hogy sorsolást várhasson a Vidi, a bajnokságban kell maradandót alkotnia. Márpedig vasárnap 20.15-kor sorsdöntő összecsapás vár a fehérváriakra. A tabellát a Vidi előtt nyolc ponttal vezető Ferencváros érkezik, s hogy ne tetemes előnnyel vonuljon téli pihenőre a Fradi, nyerni kell a szezonzárón a MOL Aréna Sóstóban.

