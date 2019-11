Futballünnep lesz 2021-ben Székesfehérváron

A 2021-es U21-es futball Európa-bajnokság miatt a csoportmérkőzések mellett negyeddöntőt, sőt a torna döntőjét is a városban rendezik majd.

Az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága tavaly december elején döntött úgy, hogy 2021-ben az U21-es labdarúgó Európa-bajnokságot Magyarország és Szlovénia közösen rendezheti. A szlovéniai mérkőzéseket Mariborban, Koperben, Celjében és Ljubljanában rendezik, míg a hazai mérkőzéseknek Szombathely, Gyirmót és Budapest mellett a székesfehérvári MOL Aréna Sóstó ad otthont.

Az eseménysorozatról Cser-Palkovics András polgármester számolt be: „Amikor annak idején megálmodtuk, és elindult a MOL Aréna Sóstó és környezetének építése, már akkor is elmondtuk, hogy nagyon nagy lehetőségnek látjuk a város számára azt, hiszen olyan eseményeket hozhatunk a városba, amelyek országos szinten alig néhány városban megvalósíthatók. 2021. június 9-26. között a kontinens futballszerelmeseinek egyik szeme a városon lesz, hiszen a legmagasabban jegyzett európai utánpótlás-viadal csoportmérkőzései után a negyeddöntőt, majd a finálét is itt rendezik majd, és azt is tudjuk, hogy a Magyar labdarúgó-válogatott a második csoportkörben biztosan a városba látogat.” A polgármester hozzátette, az utánpótlás EB is jó visszaigazolása annak, hogy a stadion valóban mindent tud, amit egy XXI. századi létesítménynek tudnia kell, valamint a városban is minden feltétel adott ahhoz, hogy egy ekkora rendezvénynek egyik otthona lehessen.

A polgármester kiemelte, a rendezés költségei a nemzetközi szövetséget terhelik, akik a stadiont a várostól bérlik majd. „A fesztiválhangulat és a szurkolói élmény megteremtését vállaltuk, amelyhez szintén kapunk támogatást az UEFA-tól, de azt gondolom, hogy bevételeinek egy részéből a városnak illő is a szurkolók számára szerethető és élvezhető, otthonos szurkolói zónákat biztosítani.”

Az EB a szurkolóknak alkalmat ad majd arra is, hogy olyan játékosokat láthassak a pályán, akik az elkövetkezendő 10-15 évben a nemzetközi labdarúgás meghatározó, akár sztárfutballistái lesznek, azonban a rendezvény nemcsak a stadiont érinti majd, hanem az egész várost.

A 16 csapatos kontinensviadalnak mindkét házigazda automatikus résztvevője. A magyarok a június 9-i nyitónapon a jelenleg épülő kispesti stadionban mutatkoznak be, majd három nappal később Székesfehérváron játszanak, a június 15-i zárókörben pedig ismét a Bozsik Stadionban lépnek majd pályára. Székesfehérváron június 9-én, 12-én, 15-én csoportmérkőzéseket, 19-én negyeddöntőt, június 26-án pedig a finálét rendezik.

A tornát az UEFA rendezi, Székesfehérvár városa a MOL Fehérvár FC-vel és az MLSZ-szel közösen mindent megtesz azért, hogy kiváló házigazdái legyenek a viadalnak. A sorsolást jövő szeptemberben tartják.