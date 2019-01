Futács Márkó hivatalosan is a fehérváriaké

Futács Márkó második, a magyar élvonalban töltött szezonjára készül a MOL Vidi FC-vel. A 28 éves támadó már a csapattal készült a spanyolországi edzőtáborban, de szerződtetése csak most vált hivatalossá.

Futács Márkó a Kasierslautern elleni első felkészülési mérkőzés elején rögtön helyzetbe került, de nem talált be.

– Hosszú időt hagytam ki, nem szeretnék túl sok nyomást helyezni magamra a felkészülés elején. A pozitívumokat keresem. Ott voltam, helyzetbe kerültem, az önbizalmamnak persze remek lett volna, ha sikerül egyből gólt szereznem az első mérkőzésen, hiszen csatár vagyok. Keményen dolgozunk, az a fontos, hogy február elejére fel tudjam magam építeni. A beilleszkedés nem okozott gondot, sok arcot ismertem a válogatottakból, Elek Ákos csapattársam volt Diósgyőrben, a légiósokkal pedig biztosan találok közös nyelvet, hiszen sok időt töltöttem külföldön, különböző országokban. Ez mind jó kiindulási alap arra, hogy ne legyen probléma már az első napokon.

Futács Márkó pályafutása során Franciaországban, akadémiai keretek között nevelkedett, majd futballozott Angliában, Németországban, Törökországban, Horvátországban és a DVTK együttesében is.

– Németországban kezdődött el a profi pályafutásom. Profi szerződés, saját lakás, saját autó és egy nagyon erős Bréma. Akkor a Werder Bremen El-döntőt játszott, remek játékosok voltak ott. Edzettem is az első csapattal.

A későbbi Premier League-győztes Leicester City színeiben együtt futballozott Jamie Vardy-val.

– A csapat magja valóban ott volt már akkor is, amikor én ott szerepeltem. Lehetett érezni, hogy mindenkiben ott van a vágy, hogy nagy klubot építsenek.

Két éve horvát gólkirályi címet szerzett a Hajduk Split játékosaként, de miután a nyílt utcán összetűzésbe keveredett a szurkolókkal, megromlott a hangulat Dalmáciában.

– A történtek után nem éreztem azt, hogy mögöttem van a klub, pedig én mindig tiszteltem a Hajdukot. Azzal ért véget a történet, hogy a tartalékokhoz vezényeltek, az első csapat öltözőjébe sem mehettem be. Az új edző sem igazán kedvelte a stílusomat, így kértem a vezetőket, hogy bontsunk szerződést.

A MOL Vidi legújabb igazolása meghatározó tagja volt az U20-as vb-n bronzérmet szerzett nemzeti együttesnek. A felnőtt válogatottban háromszor lépett pályára.

– Az U20-as világbajnokság idején gyerekek voltunk. Ráadásul visszamentem Brémába és ott azt sem tudták, hogy mit csináltam egy hónapig, szóval úgy érzem, Magyarországon kicsit túl volt sztárolva az a történet. Egy-két évvel később már mi is láttuk, hogy ebből a sikerből azért nem lehet megélni. A válogatottság szempontjából most szem előtt leszek, de nem szeretnék olyat kijelenteni, hogy már tavasszal ott szeretnék lenni a keretben. Egyelőre szeretnék minél többet játszani, ha az elején 20-30 perceket kapok, akkor annyit, persze ha többet, az még jobb, de a lényeg az, hogy pályán legyek és visszajöjjön az önbizalmam is. Utána pedig úgyis jönnek majd maguktól a dolgok.

