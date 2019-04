Futács Márkó Debrecenben is betalált a DVSC kapujába, a Vidi okos játékkal nyert

Egygólos előnyből várta az elődöntő visszavágóját a MOL Vidi FC a labdarúgó Magyar Kupában. Hiányzói ellenére is a továbbjutásért lépett pályára a fehérvári csapat Debrecenben.

Futács Márkó fejesgóljával nyert a MOL Vidi FC az elődöntő odavágóján, de a szűk előny birtokában nem utazhatott teljes nyugalomban Debrecenbe a csapat. Azonban mindent megtett a klub, hogy rápihenjenek a piros-kékek a DVSC elleni Magyar Kupa-összecsapásra. A gárda már húsvéthétfőn elutazott, s az éjszakát, valamint a meccs napját is a cívisvárosban töltötte. Azonban a koncentrált várakozás sem hozhatta vissza a Vidi hiányzóit, a piros lapos eltiltását töltő Juhász Rolandot, a sárga kártyák miatt pihenni kénytelen Paulo Viníciust, valamint az odavágón a lelátóra küldött vezetőedzőt, Marko Nikolicsot. A fehérvári trénernek új védelmi négyest kellett formálnia a Loki ellen, így a hátsó alakzat szélén Stopira és Tamás Krisztián, a tengelyben pedig Anel Hadzic és Elek Ákos kaptak helyet. S fontos volt, hogy ne inogjanak meg, hiszen a Debrecenben Szalai Tamás irányította Vidinek már csak a Magyar Kupa elhódításáért kell küzdenie idén.

Sokáig nem is hagyott területet az inkább visszazáró Vidi az öt középpályással, s egy ékkel felálló DVSC-nek. A mérkőzés első 25 percében még így is a fehérváriak voltak veszélyesebbek. Egy bal oldali szöglet nyomán Stopira 5 és fél méterről fejelt nem sokkal a bal kapufa mellé. Alig telt el két perc, s Kovács István egy köténnyel indult, majd robogott néhány métert, jobb külsős lövése azonban elakadt a kivetődő Kosickyban. Az egyre inkább feljebb húzódó Loki-vonalak a 28. percben hozták az első debreceni helyzetet, Bódi adott középre, Tamás lábáról pattant Csősz elé a labda, aki 11 méterről laposan célozta meg a bal alsót, de Kovácsik Ádám nagyot védett. A félidő hajrájában megint Stopira fejében bíztak a fehérváriak, Milanov szöglete után bólintott középre a védő, Kosicky jó helyen állt. Kovácsik azonban egy hajszállal lemaradt Bódi szögeltéről a szünet előtt, még szerencse, hogy Kinyik fél méterről a kapu mellé fejelt.

A fordulás után is a pontrúgásokkal próbált meglepetést okozni a piros-kék gárda, azonban Futács sem találta el a kaput egy sarokrúgást követően. Próbálkozott a DVSC rendületlenül, de akcióból nem jutottak a kapu közelébe, mert jól zárt a Vidi védelme, a távoli szabadrúgások pedig rendre elkerülték a kaput. Herczeg András kettőt cserélt, s ebben az időszakban közel járt a hőn áhított gólhoz, mellyel kiegyenlíthette volna a párharcot a Debrecen, de Haris és Tőzsér is célt tévesztett. Az odavágón is betaláló Futács Márkó azonban nem hibázott. Elvette a labdát a tétlenkedő Loki-védőtől, s 17 méterről, ballal laposan kilőtte a bal alsó sarkot, eldöntve az elődöntőt, 0-1. Sőt, alig telt el hat perc, s a frissen beállt Huszti szöglete találta meg Elek Ákos fejét, aki 9 méterről bólintott Kosicky alatt a hálóba, 0-2. Ekkor már négy gólt kellett volna lőnie a Debrecennek bő 15 perc alatt, ami lehetetlen küldetésnek tűnt. Kedvüket is vesztették a hazaiak, becsületből mentek előre, de a végén Huszti egy büntetőből a kegyelemdöfést is megadta, 0-3. A Vidi összesítésben 4-0-val ment tovább, s a döntőben a Soroksár–Honvéd párharc győztesét várja.