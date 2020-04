Fut a szántóföldön a kézis Pelczéder Orsolya

Március 6-án Kisvárdán vívta utolsó bajnokiját az Alba FKC, majd a női kéziseknél is megakadt a bajnokság. A szélső, Pelczéder Orsolya hazatért Vácra, a családi otthonba.

– Két hete itthon vagyok Vácon. Szerencsére jók az adottságok az edzésekhez, van kertünk az erősítéshez és egy szántóföld melletti földút, dombokkal, ott szoktam futni. Most értem haza, végeztem a napi penzummal – közli Pelczéder Orsolya, kissé lihegve. – Heti háromszor ellátogatok egy közeli iskola udvarára, ahol van salakos futópálya, ott gyorsítóedzést végzek. Nagyon nehéz ez az időszak mindenkinek, nekem is. Nem titkolom, hiányzik a labda, viszont úgy tervezem a dolgokat, mint a korábbi időszakban, reggel korán felkelek, délelőtt és délután mindig ugyanabban az időpontban edzek, így egy kicsit modellezni tudom a kézilabdás mindennapokat.

A kisvárdai meccs után szünet következett, számított rá, hogy megakad a bajnokság?

– A keleti végeken játszottunk utoljára, arra senki nem számított, hogy akár az lehet az utolsó meccsünk a szezonban. Nehéz dolga van a szövetségnek, még nem határoztak a bajnokságról, nagyban befolyásolják ezt a nemzetközi szövetség döntései.

Mit gondol, folytatódik a pontvadászat?

– Minden kézilabdázó nevében mondhatom, mindenki annak örülne a legjobban, ha folytatódna a bajnokság, de a jelen helyzetben, ebben a bizonytalanságban azt gondolom, erre sajnos kevés esély van. Ugyanis ha minden rendeződik, ismét csapatszinten kell edzeni, szükséges még néhány hét, hogy visszatérjünk a korábban megszokott ritmushoz. A sérülésveszély miatt nem vívhatunk azonnal tétmeccseket.

A tabella 12. helyén állnak, elmaradnak a várakozástól. A szezon eddigi részét miként értékeli?

– Számunkra ez az év nagyon nehéz és szerencsétlen is. Az örömteli, hogy két csapattársunk, Májer és Temes várandós lett, azóta már életet is adtak első gyermeküknek, mindkét baba gyönyörű. Ám a játékosok kiesése a csapat eredményességét nagyban befolyásolta, továbbá sérülések is hátráltatták a szereplésünket, Varga Emőke, Afentáler Sára, Piller Kármen és Hudra Enikő is kidőlt, mindegyikükre komoly szerep hárult volna. Az őszt jónak értékelem, több riválisunk ellen tudtunk itthon nyerni, ám az első félév végén és a tavaszi idény elején veszítettünk olyan meccseket, amelyek döntőnek bizonyultak a helyezéseket illetően. Sok meccs van hátra, javíthatunk, feltéve, ha folytatódik a bajnokság.

Mi volt az idény legnagyobb pozitívuma, illetve negatívuma?

– A legnagyobb pozitívuma az, hogy sok olyan fiatal kaphatott fontos szerepeket a kialakult helyzet miatt. Ez a jövőjük kapcsán lényeges, rutint szerezhettek, később hasznos és elengedhetetlen tagjai lehetnek a csapatnak. Többen éltek is a lehetőséggel, ezt jó volt látnom és megélnem. Az ő góljaiknak jobban örültem, mint a sajátjaimnak, hiszen visszaemlékeztem, mit jelentett nekem, amikor megszereztem az első NB I-es gólomat. A csapat minden tagja azon iparkodott, hogy helyzetbe hozzanak. Az idényben voltak jó meccsek, amiket főleg a remek csapatmunka jellemzett. A rossz mérkőzéseket is együtt éltük meg, biztos vagyok abban, hogy tanultunk mindenből.