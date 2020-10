Furcsa érzés, hogy nem kell számolgatni

Betonbiztos második helyen áll a Nemzetek Ligája 3. csoportjában a magyar labdarúgó-válogatott. Az Oroszországban elért 0-0-s döntetlen arra is esélyt teremt, hogy Magyarország csoportelsőségben gondolkodjon.

Régen töprenghetett a magyar futballbarát azon, hogy akár a csoport élén is végezhet a válogatott egy megmérettetésen. Jó, a Nemzetek Ligája B divíziója nem épp egy világbajnoki, vagy Európa-bajnoki selejtezősorozat, de korántsem tét nélküli. Ráadásul olyan együtteseket utasít maga mögé, vagy éppen olyan gárdával küzd vállvetve Marco Rossi válogatottja, melyek rendre ott vannak a kontinensviadalokon, esetleg a világbajnokságon. Törökországot és Szerbiát idegenben verte a magyar csapat, szerdán este pedig a világranglista 32. helyén álló Oroszországgal játszott 0-0-s döntetlent Moszkvában. 7 pontjával csupán egy egységgel marad le az orosz válogatott mögött Magyarország, vagyis most nem kell számolgatni, hogy milyen matematikai bravúr kellene egy jobb eredmény eléréséhez.

A nemzeti együttes olasz származású szövetségi kapitánya reálisan látja csapata helyét a futballtérképen, mégis az utóbbi időben stabil játékra készíti fel legényeit.

– Ez volt a legnehezebb mérkőzésünk az októberi három találkozó közül – értékelt az oroszok elleni összecsapást követően Marco Rossi szövetségi kapitány. – Az orosz játékosok fizikálisan roppant erősek, a gyorsaságuk és fizikai adottságaik rengeteg nehézséget okoztak nekünk, a második félidőben sokat szenvedtünk a pályán, hogy tartani tudjuk az eredményt. Ebben a periódusban ellenfelünk közel járt a gólszerzéshez, a játékosaim viszont oroszlánként harcoltak a pályán, egy pillanatig sem adták fel a küzdelmet, végig segítették egymást, és ezért nagyon büszke vagyok rájuk, mert úgy gondolom, ez a legfontosabb, bármi is az eredmény a mérkőzés végén. Ennél a döntetlennél többet nem lehetett volna kihozni ebből a meccsből, ezért nemcsak a küzdőszellemmel és a harcossággal, hanem az eredménnyel is elégedett vagyok. Szerettünk volna nyomást gyakorolni ellenfelünkre, letámadni őket a saját térfelükön, de éppen az említett fizikális erejük miatt erre nem volt lehetőségünk, főleg a második félidőben nem. Láttuk, miben kell fejlődnünk, de azt is hozzá kell tennem, hogy nem gyakran fogunk olyan kiemelkedő fizikai mutatókkal rendelkező riválissal játszani, mint amilyen az orosz válogatott.

A magyar csapat a hátralévő csoportmeccseit hazai környezetben vívja a törökökkel és a szerbekkel, míg Oroszország idegenben szerepel már. Vagyis adott a lehetőség a csoportelsőségre. Bár nem ez a legfontosabb feladat. Hanem az, hogy a válogatott sikerrel vegye az Izland elleni Eb-pótselejtezőt, ami újra kaput nyithat az Európa-bajnokságra.