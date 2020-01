Fucsovics Marci simán kikapott

Kezdetét vette az új idény a tenisz világában is, ahol javában zajlik az ATP Cup, de mellette Dohában már 250-es versenyt rendeznek – a továbbiakban magyar versenyző nélkül.

ATP 250, Doha, negyeddöntő

Fucsovics Márton–Miomir Kecmanovics 2:6, 0:6

Két elég furcsa dolog is történt – az egyik, hogy az eredetileg 13.30-ra kiírt találkozó csúszott másfél órát, mert a helyszínen leszakadt az eső.

A másik pedig (ami teljességgel érthetetlen), hogy ebből kiindulva Fucsovics Márton egy órával a kiírt, eredeti kezdési időpont után (14.30) kezdett csak el melegíteni a párharcára, ráadásul a pálya melletti parkolóban…

Ez a két fejlemény elég is volt ahhoz, hogy a magyar teniszező 18 perc alatt megszerezze az összes játékát a mérkőzésen – az első szett 38 perc alatt lett 6-2 a szerbnek. Öröm az ürömben, hogy legalább láttunk egy bréket is a világranglista 70. Fucsovicstól, mielőtt az utolsó játékát is. A második felvonásban lesimázták Marcit, így alig tartott tovább negyedóránál, a vége így tehát 2-6, 0-6.

Vezető képünk illusztráció!