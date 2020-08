Fővárosi siker született az jótékonysági kupán Dunaújvárosban

Négy NB I-es csapat részvételével rendezte meg az I. BioTech- USA Jótékonysági Női Kézilabda Kupát a Dunaújvárosi Kohász KA.

A torna megrendezésével igen nemes ügy mellett tette le a voksát a Dunaújvárosi Kohász, mivel a koronavírus-járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került családok sportoló gyermekeinek támogatására fogtak össze a rendezvény név­adó támogatójával.

MTK Budapest–Kisvárda 28-24 (13-11)

Ld: Szöllősi-Zácsik 9, Szekerczés 5 (1), ill. Karnik, Siska 4-4.

A pénteki játéknapon először a Kisvárda Master Good SE együttese várt az MTK-ra. Golovin Vladimir tanítványai lényegében végig vezettek, igaz a 35. percben 14-14 állt az eredményjelzőn. Ezt követően jött a kék-fehérek 4-0-s szériája, amely döntően befolyásolta a végeredményt, fináléba juttatva a fővárosiakat.

DKKA–Békéscsabai Előre 28-26 (15-12)

Ld: Ferenczy 7, Román 5, Horváth, Szalai B., Kazai 3-3, ill. Borgyos, Agbaba 3-3.

A folytatásban a házigazda DKKA a Békéscsabai Előre NKSE ellen lépett a rácalmási létesítmény parkettjára. Frissebbnek tűntek a viharsarki lányok, a Kohász 6-6 után kapott erőre, és került háromgólos előnybe. Eléggé nyögvenyelősre sikeredett a folytatás, a szünetre ugyan őrizték vezetésüket a piros-fehérek, és a húzd meg, ereszd meg játékból is győztesen jöttek ki.

Békéscsabai Előre–Kisvárda 22-35 (10-14)

Ld: Borgyos 6, ill. Szabó N. 7 (3), Siska 6 (2).

A szombati helyosztókon előbb az előző napon két vesztes gárda csapott össze: a Kisvárda Master Good magabiztos győzelemmel zsebelte be a bronzérmet.

DKKA–MTK 28-34 (13-17)

Ld: Bulath 10, Kazai 5, Barján, Szalai B. 3-3, ill. Szekerczés 7 (1), Dávid-Azari, Marincsák 5 (1)

A fináléban Marincsák Nikolett nyitotta a gólok sorát, a túloldalon Suba Sára tört borsot az újvárosiak orra alá. A folytatásban is őrizték négygólos előnyüket, így Vágó Attila 4-8-nál időt kért. Nem sokkal később Golovin Vlagyimir is így tett, ám ekkor már 7-11-et mutatott az eredményjelző. Az időkérést követően Golovin cserékkel frissítette fel csapatát. Bár a hajrához közeledve nagyon nyomott a DKKA, de maradt az MTK vezetése (14-17). A szünet után úgy tűnt, tud újítani az Újváros, ám hibáikat kihasználták a kék-fehérek, akik a vártnál könnyebben húzták be a meccset.

A torna végeredménye: 1. MTK Budapest, 2. Dunaújvárosi Kohász KA, 3. Kisvárda Master Good SE, 4. Békéscsabai ENKSE

Különdíjasok: legjobb kapus: Suba Sára (MTK), legjobb mezőnyjátékos: Szöllősi-Zácsik Szandra (MTK), gólkirálynő: Marincsák Nikolett (MTK) 13 góllal, a döntő legjobbjai: Szekerczés Luca, Bulath Anita, a legjobb hazai játékos: Ferenczy Fruzsina.

A torna pedig elérte célját, a csapatok által hozott rengeteg sportfelszerelés mellett 254 ezer 430 forintot adtak át a szervezők a Sportszervezetek Országos Szövetségét képviselő Mátyás Gábornak.