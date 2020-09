Fővárosi siker a Dévényi Tibor Emléktornán

Két extraligás, és két NB I.-es csapat részvételével rendezte meg a MÁV Előre SC egykori elnökének tiszteletére a Dévényi Tibor Emléktornát. A megmérettetést az MTK csapata, mindössze egy játszmát elveszítve, veretlenül nyerte.

Már az első hallásra is erősnek tűnt a torna mezőnye, s ez egyáltalán nem volt véletlen, hiszen Farkas Mihály a házigazda MÁV Előre-BERICAP vezetőedzője egyre jobban emeli a lécet játékosai számára. Természetesen a célok ismertek, mivel a szakember és a klub vezetése is azt szeretné, ha a lányok az idény végén csatlakoznának az Extraligához. Ehhez azonban nehéz ellenfeleken, és a meccsrutin megszerzésén keresztül vezet az út. Az más kérdés, hogy arra nem számíthatott a mester, hogy ezen a hétvégén több játékosa is a maródiak listáján lesz, ugyanis Ancsin Kitti, valamint Sebestyén Flóra nyaka becsípődött, Iva Durdanovic sarkát feltörte az új cipője, és lényegében sírva játszott az MTK ellen. Rajtuk kívül mankóval bicegett a térdével frissen műtött Kovács Evelin is, aki ezért hosszabb kihagyásra kényszerül.

– A teremproblémákat és a sérüléseket leszámítva úgy érzem, készen leszünk a két hét múlva kezdődő bajnoki rajtra. A héten még játszunk egy edzőmeccset az UTE csapatával, majd a hétvégén a gödöllői tornával zárjuk a felkészülést – fogalmazott Farkas Mihály.

A Dévényi Emléktornán a keresztbeverések után az MTK Budapest csapata végzett az első helyen. Az ezt követő helyezéseket a jobb játszmaarány döntötte el, így a MÁV Előre-BERICAP lett a második, a Gödöllői RC a harmadik, míg a DVTK-FUX csapata a negyedik.