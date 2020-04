Formálódik az új csapat

A jövő kihívásaira készül a több fontos változáson áteső Pusztavám Jüllich TC.

A Pusztavám Jüllich TC siralmasan „gyűrte le” a 2019/2020-as Megye II. osztályú (északi) labdarúgó bajnokság őszi szezonját.

Felemásan szerepeltek: voltak győzelmek, de vereségek is jócskán. Nem csak a csapat mondott csődöt az őszi szezonban, a vezetőség sem egy irányba húzott. Igaz, a helyhatósági választás – részben ugyan –, de rányomta bélyegét a csapat teljesítményére. Csordás Mihály szakosztályvezető 2019. október 13-án (a helyhatósági választások során), a település polgármestere lett. Önmagában ez a változás, még nem lett volna elég indok az őszi gyenge szereplésre. Sokan Loi Krisztián edzőre hárították a felelősséget, aki az őszi szezon végén le is mondott tisztségéről. Ilyen az edzői sors: mindet megtett a sikerért, mégsem jött össze számára semmi. A csapat a 8. helyen várta a folytatást. A tavaszi fordulót már Járóka Rudolf edző irányításával várta a csapat. A forduló első mérkőzését Fehérvárcsurgón játszotta a PTC, és a „mumustól” 4-2-re kikapott. A csapat tagjai – a vereség után – fogadkoztak: a jövőben mindent megtesznek a sikerért. Így is lett: előbb Pákozdot verték hazai pályán 7-0-ra, majd idegenben a Pátkát 5-2-re. Aztán jött a „filmszakadás”, vagyis a koronavírus miatt elrendelt szünet.

Nagy változáson ment át a csapat.

– Igen – válaszolt kérdésükre Ujj Tamás, az új szakosztályvezető. – Természetesen, mint minden évben most is értékeltük az őszi szereplést. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy a játékosállományban és a vezetőségben is változások szükségesek. A Pusztavámi-Jüllich TC új elnökévé engem választottak, elnökségi tagok: Kis Viktor, Emmerling Balázs, Csordás Mihály (a volt szakosztályvezető) és Kocsis Jenő lettek.

Kik távoztak és kik érkeztek a csapathoz?

– Többen is elmentek: Pap András, Elek Ramon, Rozembaum Romário. Akik érkeztek: Fülöp Ádám tősgyökeres Pusztavámi, illetve Velencéről érkeztek többen: Klauz Máté, Oláh Dániel, Bernáth Bence, Ambrus Hunor. Visszatért hozzánk Katóka Milán is, aki nagy segítség lehet a csapat számára. Fontos megjegyezni, hogy az U19-es csapatunkból is van jónéhány olyan játékosunk, akik a felnőtt csapatunknak komoly segítséget jelenthetnek. Például: Bedő Norbert, Csordás Tamás, Merkatz Dávid, Kis Viktor, Fazekas Zalán, R. Nagy Zoltán. A jelenlegi csapattagokban hatalmas lehetőséget látunk, ezt igyekszünk kiaknázni és egy igazán ütőképes csapattal egyre feljebb lépni a tabellán. A cél az, hogy 1-2 éven belül, megnyerjük a bajnokságot és később a megyei I. osztályban is helyt tudjunk állni.

Járóka Rudolfot sikerült elérnünk, aki elmondta, hogy az első fordulóban még nem volt teljes a csapat. Utána viszont, mindenki játékra jelentkezett és így sikerült azt a focit játszaniuk, amit szeretnének.

– Sajnos a koronavírus miatt, minden korosztály edzése leállt, így a felnőtté is. Az, hogy mikor indul újra a bajnokság, az a járványtól függ. Mit szeretnénk elérni? Minél több mérkőzést megnyerni, lehetőleg szép játékkal. Reméljük, hogy minél előbb lecseng ez a ragály, hogy ismét a zöld gyepen küzdhessünk a pontokért – mondta befejezésül Járóka Rudolf, a Pusztavám-Jüllich TC edzője.