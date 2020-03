Formában tartás egyéni terv szerint

A 25. fordulót követően az MLSZ felfüggesztette a honi labdarúgó-bajnokságokat, így Fejér megye két NB I.-es csapata, a MOL Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC sem lép pályára, és edzéseken sem találkoznak a játékosok.

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben Fehérváron és Felcsúton a felnőtt- és utánpótláscsapatok sem tréningeznek.

Azonban nem pihenéssel töltik idejüket a labdarúgók, mindkét élvonalbeli klubnál egyéni edzésterv szerint készülnek, s várnak bevetésre a játékosok.

– A legfontosabb jelenleg az emberek egészsége, a játékosok, a stábtagok és az egész társadalom biztonsága – fogalmazott a klub honlapján a MOL Fehérvár FC vezetőedzője, Joan Carrillo. – Ebben a nehéz helyzetben is profi sportolóhoz méltóan kell mindenkinek viselkednie. Arra készülünk, hogy előbb-utóbb folytatódik a szezon, erre pedig mindenkinek készen kell majd állnia. A játékosok minden tekintetben megkapták a szükséges információkat a klubtól, ebbe beletartozik a személyes edzéstervük is. A lényeg, hogy egészségesek maradjanak, valamint hogy jó kondícióban kezdjék majd újra a közös tréningeket. Kiemelt szerepe lesz a megfelelő táplálkozásnak is ebben az időszakban, el kell kerülni a felkapott extra kilókat. Fegyelmezettnek kell lennie mindenkinek, hiszen az is előfordulhat, hogy hamarosan egyáltalán nem lehet elhagyni majd az otthonokat. Hogy taktikai felkészítésről lehet-e ilyenkor beszélni?

Természetesen lehet küldeni videókat, játékhelyzeteket és ahhoz köthető magyarázatokat, de ez nem pótolja a közös labdás gyakorlásokat. Most nem ezen van a hangsúly, hanem az erőnléti felkészítésen és szinten tartáson – vélekedett a tabella második helyén álló Vidi trénere, akinek az egyéni edzéstervek elkészítésében igen komoly segítséget nyújtott Barta Gábor, a piros-kékek fizioterapeutája.

Felcsúton már jól bevált gyakorlat alapján trenírozzák a játékosokat.

– A cseh és a német mintát követve egyéni edzésprogramot írtunk elő a fiúknak, amelynek betartását folyamatosan ellenőrizzük, s természetesen a telekommunikációs eszközök segítségével napi kapcsolatban vagyunk velük. Meghatároztuk a futásmennyiséget, illetve azt, milyen erőfejlesztő gyakorlatokat végezzenek, azaz normál edzésterhelést kapnak a kényszerszünet alatt – mesélt a pfla.hu-n Hornyák Zsolt, a tabella negyedik helyén álló Puskás Akadémia FC vezetőedzője. – Maradt még nyolc mérkőzés, továbbra is versenyben vagyunk a dobogós helyekért, leginkább a bronzéremért, úgyhogy azért van elég dolgunk – a stábnak is. Én sem álltam le, keresem az új lehetőségeket és elemzem az eddig történteket, sajnos itthon most van rá elég időm.