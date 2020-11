Formában kellene maradniuk

A Titánok pénteken este 18.30-kor a DEAC csapatát fogadják a jégkorong Erste Liga keretében a NEMAK csarnokban, bízva abban, hogy meg tudják ismételni az FTC-Telekom elleni találkozó második és harmadik harmadában nyújtott játékukat.

A Titánok háromgólos hátrányból felállva vezettek is, de aztán a hosszabbításban elveszítették a mérkőzést. Ettől függetlenül ez a 63 perc sok tanulsággal szolgált.

– Hiába gondoltuk azt, hogy felkészültünk az FTC elleni mérkőzésre, az első harmadban abszolút lejátszottak minket a jégről. Gondjaink voltak a speciális játékkal is, szerencsére ezt sikerült videóról gyorsan elemeznünk, az asszisztensedzőnk remek munkát végzett, tudtunk a szünetben beszélni erről. Látványos volt a javulás, a remek előnykihasználásunk és hátrányos játékunk azt eredményezte, hogy vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Komoly fegyvertény volt már az egyenlítés is, sőt nagyon közel voltunk a győzelemhez is, kevesebb mint fél percen múlott. Ennek ellenére egyértelmű, hogy az ellenfelünk játékban jobb volt, főleg az első harmadbeli játékunk került nagyon sokba – vélekedett Kasper Vuorinen, a Titánok vezetőedzője kedden, a Tüskecsarnokban lejátszott összecsapás után.

Péntek esti ellenfelük, a DEAC gárdája ugyanekkor a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában lépett jégre, és fordulatos meccsen 5-3-ra győzött.

– Ragyogóan kezdtük a találkozót, hamar elmentünk két góllal, akkor viszont elég nagyot hibáztunk, és az eladott korongból gólt szerzett a DAB. A harmadik harmadban megint odatették magukat, miközben mi kihagytunk néhány gólhelyzetet. Jakub Izacky találata, ami végül is eldöntötte az összecsapást, káprázatos volt. Jó volt látni, hogy minden egyes sorunk gólveszélyes, képesek meccset is eldönteni – fogalmazott a DEAC mestere, David Musial.