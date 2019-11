Fordulatos, végletekig kiélezett mérkőzésen kapott ki a Fehérvár

Az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) keddi játéknapján megkérdőjelezhető játékvezetői tevékenység mellett szenvedett vereséget a Hydro Fehérvár AV19.

Stipsicz Bence, Szabó Dániel, Erdély Csanád, Reisz Áron, Sárpátki Tamás és Szita Donát tornagyőztesként várhatta a Villach elleni kedd esti mérkőzést, hiszen a válogatottal a hétvégén a házigazda lengyelek, valamint Japán és Olaszország előtt végeztek. Szitát október legjobb fiatal játékosának is megválasztották, úgyhogy a fehérvári fiatal magyar mag önbizalomtól duzzadva várhatta a találkozót. Már az első percben Anton Karlsson takarásból leadott lövését kellett hárítania Michael Ouzasnak, majd veszélyes támadássorozat végén Mikko Lehtonen a Villach hálóőrét, Brandon Maxwellt is megmozgatta. Egy perccel később kis híján gólpasszt jegyezhetett Lehtonen, ám lőtt passza után Felix Girard ütőjéről kevéssel kapu mellé csorgott a játékszer. A kifejezetten tompán kezdő osztrákok játékvezetői segédlettel jöttek lendületbe, Harri Tikkanen büntetése során két percig a hazai kapu előtt zajlott a játék. Teljes létszámnál visszaállt a fehérvári mezőnyfölény, de mind Sárpátki, mind Girard újabb helyzetei kimaradtak. A remek formában védő Maxwell rendre túljárt a fehérvári lövők eszén, pedig Jonathan Harty fifikásan még kézzel maga elé is tette a korongot, de a hálóőr ezen lövésre is odaért.

Nehezen indult a folytatás, Miika Lahti 41 másodperc után pedig be is vette Ouzas kapuját – korcsolyájáról „pattant be” –, ám a játékvezetők hosszas videózás végül arra jutottak, hogy a finn játékos szándékos rúgómozdulattal továbbította a kapuba a játékszert, így a találatot érvénytelenítették. A várakozásban elgémberedett felek közül a Fehérvár veszélyeztetett legközelebb, a kapu előtt zavaró Girard ütőjéről a kapuvasra pattant a korong, majd Yogan lövését védte Maxwell. Ritkán látni ilyet, de ötpercnyi játék után a hazai nyomás következtében kénytelen volt időt kérni a Villach – szintén finn – mestere, Jyrki Aho, hogy rendet tegyen játékosai fejében. A sport igazságtalanságához hozzátartozik, hogy nem mindig a többet próbálkozó csapat szerez gólt, erre pedig a 27. percben szomorú példát láthattunk: Jerry Pollastrone lövése után Brodie Reid verte be a kipattanót, 0-1. Rögtön a gól után Ouzas-bravúrra volt szükség, hogy ne nőjön tovább a különbség, míg a túloldalon kezdett a frusztráció eluralkodni – nem véletlen, hogy Yogan a sokadik kihagyott helyzet után cserére menet kis híján széttörte ütőjét a jégen. Az utolsó öt perc a Villaché volt, másodpercekre hagyta el a korong a Volán harmadát, egyszer pedig Ouzas földöntúli bravúrjára volt szükség, hogy a gólvonalon táncoló pakk végül kifelé távozzon.

Pörgős rajtot vett a záró felvonás, a fehérvári helyzetek száma még tovább nőtt, mikor Alen Bibic kiállítása révén először emberelőnybe kerültek – igaz, Pollastrone is ki tudott egyszer ugrani, a ziccert

Ouzas védte. Kapuja elé szegezte ellenfelét a Volán, és már amikor úgy tűnt, semmi nem fog bemenni, végül megtört a jég: Sarauer centerezését Girard lőtte a villachi kapuba, 1-1. Parázs jelenetekkel folytatódott a találkozó, nyolc perccel a vége előtt pedig bár Sarauer fonákkal a kapuba lőtt, a döntéshozók – érthetetlen módon – kisles címén érvénytelenítették a találatot.

Következhetett a hosszabbítás, a hirtelen halálban pedig a gyenge játékvezetésnek köszönhetően újból hátrányba került a Fehérvár, és bár Ouzas több nagy bravúrt is bemutatott, végül Reid második gólját szerezve begyűjtötte csapatának a bónuszpontot, 1-2.

JEGYZŐKÖNYV

Hydro Fehérvár AV19–EC Panaceo VSV 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) h. u.

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 3089 néző.

V.: Baluska, Siegel, Nedeljkovic, Nagy A.

Fehérvár: Ouzas – Caruso, Tikkanen, Kóger, Sarauer (1), Erdély – Harty,

T. Campbell, Yogan (1), Timmins, Kuralt – Stipsicz, Szabó D., Szita

Girard 1, Lehtonen – Busenius, Reisz, Sárpátki. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Villach: Maxwell – Fraser, Pöyhönen, Pollastrone (1), Karlsson, Reid 2 –

Schmidt, Schlacher, Korhonen, Lahti, Wappis – Wolf, Bibic, Alagic, Collins

(1), Ulmer – Bacher, Spannring, Maxa, Lahoda. Vezetőedző: Jyrki Aho.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc Kapura lövések: 34-29