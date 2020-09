Fontos mérkőzések jönnek a hétvégén

A 7. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosításoknál a vendéglátó csapatok vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Szeptember 26., szombat, 15.00

Sárbogárd SE (10.)–Mányi TK (15.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Feltétlenül erősebbek lettünk, mentálisan a csapat bízik önmagában. Korábban az eredmények nem annyira jöttek, mint amennyire azt megérdemeltük volna, remélem, hogy most egy kicsit megfordul minden. Tisztelem az ellenfelet, de a hétvégén minden erőnkkel a győzelemre hajtunk, és biztos vagyok abban, hogy megszerezzük a három pontot. Akkor nemcsak jó és látványos játékunk lesz, hanem a pontjaink is gyarapodni fognak ismét. Szeretnénk lendületben maradni, és egy kicsit előrébb lépni most már a tabellán. Ez jogos elvárás lehet önmagunkkal szemben. A Kazincbarcika elleni Magyar Kupa meccsen két pontrúgásból és a végén egy egyéni hibából, amit a fáradtság okozott, kaptunk gólt. Azt hiszem, hogy ez is egy kicsit erősíti a lelkeket. Sajnos akadnak sérültek és betegek, de ezekre nem szeretek hivatkozni. Természetesen lesz majd olyan, aki hiányzik a csapatból, de tudjuk pótolni őket.

Bodajk SE (5.)–Martonvásár SK (2.)

Kovács Zoltán, a Bodajk SE vezetőedzője: – A Magyar Kupában helytálltunk, és magunkhoz mérten jól teljesítettünk. Tudtuk azt, hogy a sorsolás nem nekünk kedvezett, nagyon erős ellenfelet kaptunk (az NB III-as Érdi VSE – a szerk.), a csapatunkban sok a sérült, többen bajlódnak kisebb-nagyobb problémával. Remélem azt, hogy össze tudunk állni, és akkor folytathatjuk azt, amit eddig, fegyelmezett védekezésből megpróbálunk majd kontrákat játszani. Hazai pályán is ez az egyik erősségünk. A Martonvásár az eredményei alapján nagyon egyben van, kaptak egy új edzőt, akinek a személye is mutatja azt, hogy jó focit játszanak. Nagyon nehéz dolgunk lesz, de mindenképpen bízom a pontszerzésben. Jelen pillanatban négy játékosom hiányzik, de igazán majd a héten fog eldőlni, hogy kire számíthatok. Egyáltalán nem vagyok könnyű helyzetben Az összeállítást illetően pedig könnyű helyzetben vagyok, mert aki eljön azt fogom játszatni…

2020. szeptember 27., vasárnap, 15.00

Kápolnásnyék (8.)–DUFK SE (13.)

Höltzl Richárd, a Tó-Vill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Megint beleesünk abba a hibába, mint két éve, hogy idegenben jönnek a pontok, otthon viszont mindezt nem tudjuk realizálni. Ennek oka talán a rutintalanság lehet, de bízunk abban, hogy sikerül kiszolgálunk jó játékkal közönségünket, akik most is sokan elkísértek bennünket Kislángra. Buzdították a csapatot, és segítették a győzelemhez. Elvileg teljes lesz a keret, Kharboutli Noor Dániel is felépült. Láttuk, hogy sok gólt kapott a DUFK, viszont nekünk is jó lenne már egy olyan mérkőzés, ahol kapott gól nélkül fejezzük be a találkozót. Erre törekszünk, a fiúk jól dolgoznak, hétről hétre egyre jobban felvesszük a megyei első osztály ritmusát. Azért jöttünk fel ide, hogy fejlődjünk!

Tordas FÉSZ Zrt. (12.)–Ikarus-Maroshegy (3.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ Zrt. vezetőedzője: – Nagyon kellett már számunkra ez a múlt heti siker Dunaújvárosban. Ideje volt annak, hogy nyerjünk végre egy mérkőzést. Ezt megelőzően a Kisláng ellen ugyan voltak lehetőségeink, de nem voltunk teljes mértékben élesek, ám Újvárosban a szebbik arcunkat mutattuk. Ettől talán megjön a játékosok önbizalma, és remélhetőleg ad majd egyfajta löketet a folytatásra. Örülök Csányi Dávid játékának, ha jó formában van, akkor nem lehet őt megállítani. Egyre inkább kezd magára találni, bizonyítja ezt a Dunaújvárosban elért három találata is, bár egy kicsit fáradtabb, amikor futsalmeccsről vagy edzésről érkezik. Az ő segítségével is elindulhatunk felfelé. Tudjuk, hogy az Ikarus jó csapat, és mi is azért talán magabiztosabban tudunk pályára lépni. Egy biztos, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de nem tartom kizártnak, hogy begyűjtsük a három pontot. Több sérültünk van, közülük Herman Tamásra egészen biztos, hogy nem számíthatok fél évig, mert keresztszalag-szakadást szenvedett. Remélem azt, hogy a többiek még nagyobb odaadással és akarattal fognak küzdeni.

Főnix FC (6.)–Sárosd Kronos Sport (1.)

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – A Mányon elért hat gólunk már egész szezonban benne volt, hiszen korábban szinte minden mérkőzésen kihagytuk a helyzeteket. Nem történt csoda, tesszük a dolgunkat, lehetőséget adunk a fiataloknak. Legutóbb is tele volt a kezdőcsapat fiatal gyerekekkel, a Sárosd ellen hasonló mérkőzésre számítok, mint a Mór ellen. Tanulni akarunk, a gyerekeknek szokni kell a felnőtt focit, erre a legjobb receptet az ilyen mérkőzések adhatják. Ugyanúgy játszunk, ahogy eddig, ha berúgjuk a helyzeteinket, akkor nem lesz probléma és nehezen tudnak bennünket megállítani. Meszlényi Balázs és Szegedi Szabolcs sérültek, de ettől függetlenül teljes a keretünk, és eléggé nagy a merítési lehetőségünk, nem jelent problémát egy-egy játékos kiesése.

Ercsi Kinizsi SE (7.)–Móri SE (4.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Az Enying elleni vereség után legutóbb nagyon figyeltünk a védekezésre, egész héten koncentrált volt a csapat. Mindenki arra törekedett, hogy a bennünket ért sok kudarcot végre feledtessük, és egyenesbe kerüljünk. Hátul stabilizálni kell magunkat, mondtam is, hogy nem muszáj nekünk mindig a támadásra törekedni. Ezt azért hozták is a fiúk Lajoskomáromban. Reicheld Alex úgy néz ki, jó formában, tudott két gólt rúgni. A Mór elleni meccs egyáltalán nem ígérkezik könnyű feladatnak, ők a mérkőzés esélyesei, de azért mindent megpróbálunk elkövetni, hogy megnehezítsük a dolgukat, aztán majd meglátjuk, hogy az erőnkből mire futja. Remélem, hogy jó formában leszünk vasárnap is, de idáig az volt a tendencia, hogy idegenben voltunk egy kicsit jobbak, és tudtunk pontokat gyűjteni. Nem tudom, hogy miért remegnek meg a lábak hazai pályán? Ennek oka az lehet, hogy bátrabban játszunk otthon, és nem annyira állunk vissza, míg a vendégeink kontrából vertek meg bennünket. Nem volt bennünk megfelelő átütőerő. Szeretnénk szervezettek maradni vasárnap, legalább annyira, mint Lajoskomáromban. Szerencsére szép lassan mindenki visszatér a sérülése után, még nem tudom egyelőre, hogy ki milyen állapotban lesz, mennyire tudja vállalni a játékot. Az igen biztató volt, hogy Németh Gábor be tudott szállni 20 percre a múlt vasárnap.

Enying (9.)–Lajoskomáromi SE (11.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – A múlt hétvégi megsemmisítő vereséget gyorsan el kell felejtenünk. Volt néhány hiányzónk szombaton, de nem ez döntött Sárosdon. Egyszerűen nem voltunk ott sem lélekben, sem fejben, nem hittünk magunkban. Persze a konzekvenciát le kell vonni, és a szükséges változtatásokat megtenni, úgy gondolom, elsősorban a fejekben kell újra rendet rakni. Nagy szükség is lesz a maximális koncentrációra és elszántságra, hiszen a „Mezőföldi El Classico” jön Lajoskomárom csapata ellen, mely mindkét fél számára komoly presztízsmérkőzés. Minden évben nagy érdeklődés kíséri a találkozót, meggyőződésem, ez mázsás teherként nyomja a játékosok vállát. Nagyon jól ismerjük a ellenfelünket, a focit, amit játszanak, a formájukat, szinte mindent. Persze ugyanez elmondható a másik részről is. Vasárnap ők is vereséget szenvedtek, de nem szabad ettől túlságosan elbizakodnunk. Jelen helyzetben célunk a három pont itthon tartása, semmi más nem elfogadható. Ha Paluska Krisztiánék tudják ugyanazt a játékot hozni elöl és a középpályán, amit az elmúlt két hazai meccsen, illetve el tudjuk kerülni a sajnos már szokásossá vált védelmi megingásainkat, akkor vasárnap este mi ünnepelhetünk.

Szabadnapos: Kisláng (14.)